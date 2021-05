Fußball

Pep Guardiola erzählt vor dem Champions-League-Finale gegen Chelsea witzige Anekdote von Thomas Tuchel

Trainer Pep Guardiola vom frischgebackenen englischen Meister Manchester City trifft im Champions-League-Finale am kommenden Samstag auf den FC Chelsea und Coach Thomas Tuchel. Der Spanier erinnert sich im Vorfeld an ein gemeinsames Essen in München während ihrer gemeinsamen Zeit in der Bundesliga.

