Premier League - Jürgen Klopp freut sich auf Winterneuzugang Klopp Diaz: "Können es kaum erwarten"

Der FC Liverpool hat im Winter auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Luis Diaz einen weiteren Offensivspieler geangelt. Jürgen Klopp zeigte sich auf der Pressekonferenz angetan vom Kolumbianer. Der 25-Jährige erzielte in der laufenden Saison bereits 14 Tore in 18 Spielen und lieferte darüber hinaus fünf Assists. Der Flügelspieler wechselt für 45 Millionen Pfund an die Anfield Road.

00:01:00, vor einer Stunde