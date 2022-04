Fußball

Premier League: Jürgen Klopp will mit Liverpool gegen Manchester City "die Lücke schließen"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp muss am Sonntag gegen Manchester City im Kampf um den Premier-League-Titel dringend gewinnen. Der Deutsche hält sich, was die Titelambitionen betrifft, jedoch zurück. "City hat nicht alle Spiele gewonnen, dadurch ist der Rückstand kleiner geworden, sonst wären es immer noch acht Punkte", so Klopp, dessen Team einen Punkt hinter Tabellenführer ManCity liegt.

00:00:56, vor 32 Minuten