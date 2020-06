Jan Aage Fjörtoft ist sich sicher, dass BVB-Stürmer Erling Haaland im Laufe seiner Karriere für ein englisches Team auflaufen wird. "Er würde in jeden Klub gut passen und auch zu Liverpool", meinte der norwegische Ex-Profi im Liverpool-Podcast "Blood Red": "Ich denke, er wird irgendwann in England landen, aber er ist 19 und wir sollten ihm die Zeit geben, mal fünf Spiele nicht zu treffen."

Fjörtoft spielte selbst lange in der Premier League, unter anderem für Sheffield United. In der Nationalmannschaft stand er zudem an der Seite von Haalands Vater und Ex-Profi Alf Inge, der ebenfalls in England aktiv war.

Unter anderem für Leeds United und Manchester City schnürte der Vater des BVB-Stars seine Fußballschuhe. Daher wurde Haaland auch im Jahr 2000 in Leeds geboren, als sein Vater dort Profi war. Insgesamt 74 Mal stand Haaland Senior für die Whites in der Premier League auf dem Platz.

Laut Fjörtoft würde der 19-Jährige deshalb auch nie für die Red Devils, den Lokalrivalen von Leeds United, spielen. "Wenn er von 'United' spricht, spricht er von Leeds United", stellte der 53-Jährige klar.

Fjörtoft von Haalands Übersicht begeistert

Manchester United habe daher auch nicht wirklich eine Chance auf eine Verpflichtung des BVB-Talents, glaubt Fjörtoft. Noch im Januar galt der englische Spitzenverein allerdings als harter Konkurrent der Borussia. Haaland traf sich sogar mit United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der seinen Landsmann aber nicht zu einem Wechsel überzeugen konnte.

Fjörtoft betonte, man müsse nun einfach "abwarten und schauen, wie er sich macht - er ist aktuell am richtigen Platz".

Die Leistungen des Teenagers beeindrucken den 53-Jährigen dennoch enorm. Im Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool (3:4) im September 2019 - damals noch im Trikot von Red Bull Salzburg - habe er Haaland zum ersten Mal auf diesem Niveau live spielen sehen, erzählte Fjörtoft in dem Podcast.

"Er hat ein Tor geschossen, aber es hätten drei oder vier sein können. Er war unglaublich. Ich war erstaunt, wie er sich Raum geschaffen hat. Das definiere ich damit, wie klug und erfahren seine Wege sind", schwärmte Fjörtoft.

