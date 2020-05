Der seit Monaten verletzte französische Mittelfeldstar Paul Pogba von Manchester United strebt die Rückkehr auf den Fußballplatz an, falls die Saison in der englischen Premier League in den nächsten Wochen fortgesetzt werden sollte. "Ich bin lange raus gewesen, deshalb möchte ich einfach wieder Fußball spielen", sagte der Weltmeister den klubeigenen Medien.

In der coronabedingten Zwangspause hält er sich weiter in den eigenen vier Wänden fit: "Es gibt immer einen Weg zu arbeiten. Man kann mit allem arbeiten, was man zu Hause hat, man kann immer noch Sit-ups und Liegestütze machen."

Bundesliga "Was für ein cooler Typ": Can schwärmt von Klopp VOR 3 STUNDEN

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Den 27-Jährigen plagen seit Herbst 2019 chronische Sprunggelenksprobleme. Das letzte Mal stand Pogba am 26. Dezember gegen Newcastle United auf dem Rasen (4:1).

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Heynckes-Rat in Coronakrise: "Lieber Spieler halten statt teure Stars holen"

Play Icon WATCH Zurück nach Spanien: Will Hernández Bayern schon wieder verlassen? 00:01:20

La Liga Bale rechnet mit Real-Fans ab: "Wie sie es tun, ist einfach falsch" VOR 15 STUNDEN