Update vom 28. Dezember: Salzburg-Stürmer Erling Haaland hat sich angeblich mit einem Verein auf einen Wechsel geeinigt. Dabei soll es sich nach Informationen von "Tuttosport" um Juventus Turin handeln.

Der 19-Jährige und die Italiener sollen sich zumindest schon mündlich einig sein. Haaland verdient demnach bei einem Transfer nach Turin rund acht Millionen Euro jährlich. Vor allem die mögliche Zusammenarbeit mit Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala und Gonzalo Higauin hat laut "Tuttosport" den Auschlag zugunsten der "Alten Dame" gegeben.

Neben Juve hatten sich zuletzt auch Manchester United, Borussia Dortmund sowie RB Leipzig um den norwegischen Stürmer bemüht. Diese könnten nun das Nachsehen haben.

ManUnited: Daran hakt der Haaland-Deal

26. Dezember: Manchester United ist wohl der Favorit auf eine Verpflichtung von Shootingstar Erling Haaland. Mit seiner Ausstiegsklausel von rund 20 Millionen Euro ab dem neuen Jahr, könnte der 19-Jährige zum Schnäppchen werden.

Doch nun befürchten die "Red Devils" wohl den Transfer nur durch einen Verkauf von Superstar Paul Pogba ermöglichen zu können. Beide Spieler stehen bei Starberater Mino Raiola unter Vertrag, der laut dem "Daily Star" mit einem Haaland-Transfer nach Manchester den Abgang von Paul Pogba zu seinem Wunschverein Real Madrid erzwingen könnte. Jedoch schob United-Coach Ole Gunnar Solskjaer kürzlich einem Verkauf des Weltmeisters einen Riegel vor:

" Er wird im Januar nicht verkauft. "

Haaland, der auch von Borussia Dortmund, Juventus Turin und dem FC Barcelona umworben wird, hat in 20 Spielen wettbewerbsübergreifend für RB Salzburg in dieser Saison mittlerweile 27 Tore erzielt. Der 20-Jährige pocht bei United angeblich auf einen langfristigen Vertrag mit einem Gehalt von rund 150.000 Pfund pro Woche.

Haaland laut Leipzig "sehr offen für einen Wechsel"

22. Dezember: RB Leipzig sieht Chancen auf eine Verpflichtung von Supertalent Erling Braut Haaland. "Wir haben uns mit ihm getroffen. Wir haben großes Interesse an dem Spieler. Er hat sich das angehört und ist natürlich auch sehr offen für einen Wechsel. Er möchte wechseln, spätestens im Sommer. Wir können uns das vorstellen, aber natürlich hat unser Verein Leitplanken und Grenzen", sagte RB-Vorstandsboss und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im Sport1-"Doppelpass".

Haaland sei "ein junger Spieler, der nicht nur eine kurzfristige Perspektive sucht. Der will sich weiterentwickeln. Und diese Entwicklung muss er auch noch gehen." In Leipzig gäbe es dafür laut Mintzlaff für Haaland "eine Plattform, wo er die nächsten Schritte gehen kann, um dann irgendwann in zwei, drei Jahren den richtig großen Schritt zu machen." Der 44-Jährige verwies in dem Zusammenhang auch auf Stürmer Timo Werner, bei dem er ein hofft, dass er noch eine Weile in Leipzig bleibt, "bevor er dann zu einem absoluten Top-Klub geht".

Die festgeschriebene Ablöse für Haaland bezeichnete Mintzlaff als "überschaubar". Allerdings sollten auch die Gehaltsforderungen des Norwegers beachtet werden. Zudem müsse der Spieler auch von Leipzig überzeugt werden. "Das ist immer so ein Klischee: Wir können alles kaufen, wir können uns alles holen und alles machen - das können wir leider nicht, sonst wäre Haaland schon bei uns", so Mintzlaff. Auch bei Martin Hinteregger und Sadio Mané, die RB beide aus Salzburg holen wollte, habe eine Verpflichtung schließlich nicht geklappt.

Sancho auf dem Weg nach Manchester

20. Dezember: Supertalent Erling Braut Haaland soll sich am Freitag nach Besuchen bei RB Leipzig und dem BVB auf dem Weg nach Manchester gemacht haben, um weitere Wechseloptionen auszuloten.

Der norwegische Shootingstar von Red Bull Salzburg ist nach Informationen der norwegischen Zeitung "Stavanger Aftonbladet" zusammen mit seinem Vater Alf-Inge Haaland vom Flughafen Sola in Stavanger nach Manchester aufgebrochen.

Allerdings verneinte United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer auf seiner Spieltagspressekonferenz die Frage, ob er sich mit Haaland während dessen Aufenthalts in Manchester treffen würde. Haaland werde nur zwischenlanden, betonte er:

" Er ist auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub. Von Stavanger aus kann man nicht überall hinfliegen... "

Keine Einigung mit Leipzig beim Gehalt?

19. Dezember: RB Leipzig gilt als Favorit auf die Verpflichtung von Erling Haaland, handelt es doch um den Schwesterklub seines Vereins Red Bull Salzburg. Doch nun spricht wohl ein sehr entscheidendes Kriterium gegen Leipzig.

Denn wie die "Bild" berichtet, möchte der junge Norweger sein Gehalt mit einem Wechsel verachtfachen - von derzeit einer Million Euro monatlich auf acht Millionen Euro. Da spielt Leipzig nicht mit.

RB bietet dem Bericht zufolge "nur" rund fünf Millionen Euro. Ein Ausschlusskriterium? Haaland müsste sich bei einem Wechsel nach Leipzig mit weniger Geld zufrieden geben - bei anderen Klubs müsste er das sicher nicht.

Auch Borussia Dortmund ist aus der Bundesliga offenbar noch im Rennen. Und der BVB könnte sich ein Gehalt von acht Millionen Euro sicher leisten, wie auch andere internationale Topklubs.

Solskjaer wohl für Treffen in Salzburg

17. Dezember: Ole Gunnar Solskjaer soll sich in Salzburg mit Erling Haaland getroffen haben, um ihn von Manchester United zu überzeugen - vergeblich? Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, soll Schwesterklub RB Leipzig die besten Chancen auf die Verpflichtung des jungen Torjägers von Red Bull Salzburg haben.

Und Leipzig macht keinen Hehl daraus, dass sie den 19-Jährigen gern in ihrem Kader haben möchten. "Wir haben aufgezeigt, was wir ihm bieten können und welchen Part er bei uns einnehmen soll. Jetzt liegt die Entscheidung bei ihm", sagte Sportdirektor Markus Krösche kürzlich dem "Kicker".

Haaland soll eine Ausstiegsklausel über rund 20 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert haben. Auch Borussia Dortmund soll Interesse am bulligen Norweger haben.

Solskjaer äußert sich zu Gerüchten

16. Dezember: Im Rennen um Salzburg-Talent Erling Haaland hat sich nun Ole Gunnar Solskjaer zu den Gerüchten geäußert. Der Trainer von Manchester United wird von der "BBC" zitiert:

" Er weiß, was er tun möchte und was er tun wird. Ich muss den Spielern anderer Teams keinen Rat geben. "

Der norwegische Coach, der den 19-Jährigen aus der gemeinsamen Zeit bei Molde FK kennt, soll sich am vergangenen Freitag mit dem jungen Stürmer in Salzburg getroffen haben. Das berichtete die norwegische Zeitung "Verdens Gang".

Englische Medien behaupteten daraufhin, Haaland bervorzuge einen Transfer zu ManUnited. Neben Manchester United wurden zuletzt vor allem Borussia Dortmund und RB Leipzig als mögliche neue Klubs genannt.

Das könnte Dich auch interessieren: Hernández gibt Plan bekannt: So lange fehlt er dem FC Bayern noch

Video - Verlässt Thiago die Bayern? 01:22

Haaland-Entscheidung offenbar gefallen

15. Dezember: Der Transferpoker um Erling Braut Haaland scheint eine spektakuläre Wendung zu nehmen. Nachdem der Stürmer von Red Bull Salzburg kürzlich mit den beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig über einen Transfer verhandelte, scheint die Entscheidung des 19-Jährigen nun gegen einen Wechsel in die Bundesliga gefallen sein.

Wie der "Mirror" berichtet, soll Haaland einen Wechsel zu Manchester United in die Premier League bevorzugen. Das Sturmjuwel habe den Verantwortlichen demnach bereits mitgeteilt, dass die Red Devils für ihn die "erste Wahl" seien, sollte es zu einem Wechsel im kommenden Winter-Transferfenster kommen.

Haalands neuer Berater Mino Raiola soll einem Transfer jedoch bislang noch im Wege stehen. Der 52-Jährige will sich angeblich weiterhin "alle Optionen offenhalten". Laut "Mirror" würde Raiola einen Wechsel seines Klienten zu Juventus Turin bevorzugen.

Nach Informationen der "Daily Mail" soll sich Haaland in regem Austausch mit Manchester United befinden. United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer soll außerdem bereits persönlich in Salzburg vorstellig geworden sein, um mit seinem Landsmann über einen Wechsel zu verhandeln. Haaland feierte einst bei Molde FK unter Trainer Solskjaer sein Profidebüt.

Haaland doch nach Leipzig? Nagelsmann bestätigt Treffen

13. Dezember: Leipzigs Julian Nagelsmann hat bestätigt, dass er sich mit dem norwegischen Shootingstar Erling Haaland getroffen hat.

"Ich habe mich bemüht, ihm in gutem Englisch meine Idee von Fußball zu erklären. Ich glaube, es war ein gutes Gespräch, aber es gibt nichts Neues zu verkünden", sagte Nagelsmann vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag.

Seit Tagen wird kolportiert, dass der umworbene Stürmer von Red Bull Salzburg vor einem Wechsel in die Bundesliga stehe und Gespräche mit Borussia Dortmund und RB Leipzig geführt habe.

Auf die Frage, ob Leipzig im Falle eines Bundesligasieges am Dienstag in Dortmund die besseren Karten hätte als der BVB, meinte Nagelsmann mit einem Schmunzeln: "Da müssen wir ihn fragen, aber es könnte ein Argument sein."

(SID)

Shootingstar Haaland in Dortmund gelandet?

12. Dezember: Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem weiteren Stoßstürmer und bemüht sich dem Anschein nach intensiv um Erling Braut Haaland von RB Salzburg.

Die "Ruhrnachrichten" und "Radio 91,2" berichteten am Mittwoch übereinstimmend, dass der Norweger am Dortmunder Flughafen mit einer Chartermaschine gelandet und von einem BVB-Mitarbeiter in Empfang genommen wurde.

Auf der BVB-Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz hielt sich Zorc deutlich zurück. Der 57-Jährige erklärte:

" Es ist nicht ganz einfach, sich ständig zu wiederholen. Ich verweise gerne auf meine diversen Interviews: Wir werden uns zu dieser Personalie, anderen Personalien und permanenten Gerüchten nicht äußern. Unser Fokus ist auf Mainz und die letzten Spiele vor Weihnachten gerichtet. Zu allen anderen Dingen gibt es keinen Kommentar. "

Norwegische Medien berichteten, dass noch keine Entscheidung über einen Wechsel gefallen und Leipzig noch im Rennen sei. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München soll dagegen von einem Transfer Abstand genommen haben, da man mit Robert Lewandowski bereits einen Spitzenstürmer in den eigenen Reihen hat.

(mit SID)