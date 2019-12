Update vom 17. Dezember: Ole Gunnar Solskjaer soll sich in Salzburg mit Erling Haaland getroffen haben, um ihn von Manchester United zu überzeugen - vergeblich? Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, soll Schwesterklub RB Leipzig die besten Chancen auf die Verpflichtung des jungen Torjägers von Red Bull Salzburg haben.

Und Leipzig macht keinen Hehl daraus, dass sie den 19-Jährigen gern in ihrem Kader haben möchten. "Wir haben aufgezeigt, was wir ihm bieten können und welchen Part er bei uns einnehmen soll. Jetzt liegt die Entscheidung bei ihm", sagte Sportdirektor Markus Krösche kürzlich dem "Kicker".

Haaland soll eine Ausstiegsklausel über rund 20 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert haben. Auch Borussia Dortmund soll Interesse am bulligen Norweger haben.

Update vom 16. Dezember: Im Rennen um Salzburg-Talent Erling Haaland hat sich nun Ole Gunnar Solskjaer zu den Gerüchten geäußert. Der Trainer von Manchester United wird von der "BBC" zitiert:

" Er weiß, was er tun möchte und was er tun wird. Ich muss den Spielern anderer Teams keinen Rat geben. "

Der norwegische Coach, der den 19-Jährigen aus der gemeinsamen Zeit bei Molde FK kennt, soll sich am vergangenen Freitag mit dem jungen Stürmer in Salzburg getroffen haben. Das berichtete die norwegische Zeitung "Verdens Gang".

Englische Medien behaupteten daraufhin, Haaland bervorzuge einen Transfer zu ManUnited. Neben Manchester United wurden zuletzt vor allem Borussia Dortmund und RB Leipzig als mögliche neue Klubs genannt.

Haaland-Entscheidung offenbar gefallen

15. Dezember: Der Transferpoker um Erling Braut Haaland scheint eine spektakuläre Wendung zu nehmen. Nachdem der Stürmer von Red Bull Salzburg kürzlich mit den beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig über einen Transfer verhandelte, scheint die Entscheidung des 19-Jährigen nun gegen einen Wechsel in die Bundesliga gefallen sein.

Wie der "Mirror" berichtet, soll Haaland einen Wechsel zu Manchester United in die Premier League bevorzugen. Das Sturmjuwel habe den Verantwortlichen demnach bereits mitgeteilt, dass die Red Devils für ihn die "erste Wahl" seien, sollte es zu einem Wechsel im kommenden Winter-Transferfenster kommen.

Haalands neuer Berater Mino Raiola soll einem Transfer jedoch bislang noch im Wege stehen. Der 52-Jährige will sich angeblich weiterhin "alle Optionen offenhalten". Laut "Mirror" würde Raiola einen Wechsel seines Klienten zu Juventus Turin bevorzugen.

Nach Informationen der "Daily Mail" soll sich Haaland in regem Austausch mit Manchester United befinden. United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer soll außerdem bereits persönlich in Salzburg vorstellig geworden sein, um mit seinem Landsmann über einen Wechsel zu verhandeln. Haaland feierte einst bei Molde FK unter Trainer Solskjaer sein Profidebüt.

Haaland doch nach Leipzig? Nagelsmann bestätigt Treffen

13. Dezember: Leipzigs Julian Nagelsmann hat bestätigt, dass er sich mit dem norwegischen Shootingstar Erling Haaland getroffen hat.

"Ich habe mich bemüht, ihm in gutem Englisch meine Idee von Fußball zu erklären. Ich glaube, es war ein gutes Gespräch, aber es gibt nichts Neues zu verkünden", sagte Nagelsmann vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag.

Seit Tagen wird kolportiert, dass der umworbene Stürmer von Red Bull Salzburg vor einem Wechsel in die Bundesliga stehe und Gespräche mit Borussia Dortmund und RB Leipzig geführt habe.

Auf die Frage, ob Leipzig im Falle eines Bundesligasieges am Dienstag in Dortmund die besseren Karten hätte als der BVB, meinte Nagelsmann mit einem Schmunzeln: "Da müssen wir ihn fragen, aber es könnte ein Argument sein."

Shootingstar Haaland in Dortmund gelandet?

12. Dezember: Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem weiteren Stoßstürmer und bemüht sich dem Anschein nach intensiv um Erling Braut Haaland von RB Salzburg.

Die "Ruhrnachrichten" und "Radio 91,2" berichteten am Mittwoch übereinstimmend, dass der Norweger am Dortmunder Flughafen mit einer Chartermaschine gelandet und von einem BVB-Mitarbeiter in Empfang genommen wurde.

Auf der BVB-Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz hielt sich Zorc deutlich zurück. Der 57-Jährige erklärte:

" Es ist nicht ganz einfach, sich ständig zu wiederholen. Ich verweise gerne auf meine diversen Interviews: Wir werden uns zu dieser Personalie, anderen Personalien und permanenten Gerüchten nicht äußern. Unser Fokus ist auf Mainz und die letzten Spiele vor Weihnachten gerichtet. Zu allen anderen Dingen gibt es keinen Kommentar. "

Norwegische Medien berichteten, dass noch keine Entscheidung über einen Wechsel gefallen und Leipzig noch im Rennen sei. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München soll dagegen von einem Transfer Abstand genommen haben, da man mit Robert Lewandowski bereits einen Spitzenstürmer in den eigenen Reihen hat.

