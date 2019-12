So lief das Spiel:

Das London-Derby startete mit einen munteren Beginn der Gastgeber. Nach Annäherungen durch David Luiz (6. und 9. Minute) belohnten sich die Gunners nach einer Standardsituation. Calum Chambers verlängerte einen Eckball von Mesut Özil auf Pierre-Emerick Aubameyang, der aus vier Metern per Kopf zu seinem 13. Saisontor kam (13.). Alexandre Lacazette verpasste es kurz darauf, die Führung auszubauen (17.).

Mitte der Halbzeit stand wieder Chambers im Fokus, als sich der Verteidiger im Zweikampf mit Tammy Abraham verletzte. Die lange Verletzungsunterbrechung nutzte Blues-Coach Frank Lampard zu einem personellen Wechsel und einer Systemumstellung. Jorginho kam für Emerson und Chelsea spielte fortan im 4-3-3.

Arsenal beschränkte sich danach hauptsächlich auf konzentrierte Abwehrarbeit und überließ den Gästen den Ball, die jedoch mit diesem nicht allzu viel anzufangen wussten. Chelsea kam durch Mount (11.) und Fikayo Tomori (45.+5) zu nur zwei Torabschlüssen.

Auch im zweiten Durchgang hatte Chelsea mehr vom Spiel, Arsenal beschränkte sich aufs Verwalten der Führung. Trotz der Feldüberlegenheit fehlten jedoch die klaren Torchancen. Lediglich Tammy Abraham zwang Leno zu einer Parade (75.).

Arsenal hatte durch den eingewechselten Joe Willock die Chance, das Spiel in eine vorentscheidende Richtung zu lenken, doch sein Schuss flog knapp neben den rechten Pfosten (78.). Stattdessen fiel das Tor auf der anderen Seite, als Leno nach einem Freistoß von Mason Mount folgenschwer daneben griff. Jorginho war der Nutznießer und drückte den Ball zum Ausgleich über die Linie (83.). Nur kurz darauf konterte Chelsea mustergültig und kam durch Abraham zur späten Führung (87.).

Arsenal muss sich zu viel Passivität vorwerfen lassen und so misslingt das Heim-Debüt von Mikel Arteta. Durch den späten Sieg sichert Chelsea Platz vier in der Tabelle, Arsenal fällt auf Rang zwölf ab.

Die Stimmen zum Spiel:

Tammy Abraham (FC Chelsea): "In den ersten 30 Minuten haben sie uns dominiert. Nach der Einwechslung von Jorginho hat sich das Spiel komplett geändert. Wir haben in der Halbzeit an uns geglaubt und dann war es eine super Performance."

Jorginho (FC Chelsea): "Wir haben am Anfang zu soft und zahm gespielt. Das sollte ich ändern und wir haben das gut umgesetzt."

Mikel Arteta (FC Arsenal): "Bernd Leno wird niedergeschlagen sein, aber es ist unsere Aufgabe, ihn wieder aufzurichten. Er hat wirklich gute Arbeit geleistet seit er hier angekommen ist. "

Frank Lampard (Trainer FC Chelsea): "Das Hauptproblem in der ersten halben Stunde war nicht die Taktik, sondern der überlegene Einsatz und der Mut, den Arsenal an den Tag legte. Ich muss Arteta dafür loben, einen einen Weg gefunden zu haben, um unser 3-4-3 zu stoppen. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit kontrolliert, aber hatten die Angst wie schon in den letzten Heimspielen nicht zu treffen. Der Glaube und Wille des Teams bis zum Ende des Spiels war unglaublich."

Das fiel auf: Jorginho

Chelsea-Coach Lampard stellte heute, wie auch bei der Niederlage gegen Southampton, im Laufe des Spiels von einem 3-4-2-1 auf ein 4-3-3 um. In der ersten halben Stunde bekam die Defensive der Blues die agilen Özil, Aubameyang und Reiss Nelson nicht in den Griff. Mit der Hereinnahme von Jorginho gelang es Lampard, dem Spiel seiner Mannschaft mehr Struktur und Ruhe zu geben. Der Italiener machte eine bärenstarke Partie, traf nach Lenos Patzer zum Ausgleich und wurde somit zum Matchwinner.

Der Tweet zum Spiel:

Das London-Derby ist entschieden: Die englische Hauptstadt ist blau!

Die Statistik: 12

Abraham, Toptorjäger der Blues, erzielte heute mit dem entscheidenden 2:1-Siegtreffer bereits sein zwölftes Saisontor. Damit rangiert der junge Engländer gemeinsam mit Danny Ings und Marcus Rashford (alle 12) hinter Aubameyang (13) und Jamie Vardy (17) auf Rang drei der Torjägerliste. Außerdem markierte der heutige Treffer sein erstes Tor im 13. Anlauf gegen ein Team der Big Six der Premier League.