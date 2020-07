Der FC Arsenal hat am 34. Spieltag einen heftigen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen müssen. Die Gunners kamen gegen den Tabellenvierten Leicester City nur zu einem 1:1 (1:0). Pierre-Emerick Aubamyang hatte die Gastgeber in Führung gebracht (21.). Jamie Vardy glich für den Meister von 2016 aus (84.). In der 76. Minute flog Arsenal-Youngster Eddie Nketiah mit Rot vom Platz.

So lief das Spiel:

Im Kampf um die internationalen Plätze zählte für den FC Arsenal gegen den in letzter Zeit schwächelnden Tabellendritten aus Leicester nur ein Sieg.

Der besseren Start in die Partie erwischten aber die Gäste aus Mittelengland, die durch Kelechi Iheanacho nach einer kurz ausgeführten Eckballvariante die ersten gute Chance verbuchten. Leno-Vertreter Emiliano Martínez im Tor der Gunners verhinderte mit einer starken Fußabwehr das 0:1 (12.).

Arsenal kam in der Folge immer besser in die Partie und münzte die spielerische Überlegenheit schließlich auch in Zählbares um. Nach einem genialen Pass von Dani Ceballos auf Youngster Bukayo Saka bediente dieser aus vollem Tempo am langen Pfosten Pierre-Emerick Aubameyang, der den fantastischen Arsenal-Angriff mühelos zum 1:0 abschloss (21.).

Die Arteta-Elf drückte weiter aufs Tempo und auf den zweiten Treffer, fand ihren Meister aber gleich mehrfach in Leicester-Keeper Kasper Schmeichel. Der Däne rettete binnen weniger Minuten gleich drei Mal stark gegen Saka aus spitzem Winkel (30.), gegen Lacazette aus der Drehung (32.) sowie Bellerin, der ebenfalls aus spitzem Winkel an Schmeichel verzweifelte (33.).

Im zweiten Durchgang kam Leicester verbessert aus der Pause, ließ aber lange den nötigen Zug zum Tor vermissen. So blieb ein Fernschuss von Wilfried Ndidi lange die gefährlichste Aktion der Gäste in Hälfte zwei (65.).

Kurz darauf schwächten sich die Hausherren auf kuriose Art und Weise selbst und bereiteten so den Weg für Leicester späten Ausgleich. Angreifer Eddie Nketiah sah nur vier Minuten nach seiner Einwechslung wegen eines harten Fouls an James Justin direkt Rot und erwies seinem Team so einen Bärendienst (75.).

Arsenal wehrte sich zwar tapfer gegen die Angriffswellen der Foxes, kassierte aber kurz vor Schluss doch noch den Ausgleich. Vardy stand nach Flanke von Gray goldrichtig und schob aus kurzer Distanz zum 1:1-Endstand ein (84.).

Die Stimmen:

Kieran Tierney (FC Arsenal): "Es war ein sehr schweres Spiel gegen ein Team, das stark in Ballbesitz ist. Aber wir haben gut dagegengehalten und auch nach dem Gegentor gut verteidigt."



Jamie Hardy (Leicester City): "Nach dem 0:2 sind wir etwas in Panik geraten. In Überzahl haben wir an unserem Plan festgehalten und unser Tor gemacht."

Der Tweet zum Spiel: Aubameyang auf Henrys Spuren

Aubameyang ist erst der zweite Spieler in Arsenals Geschichte, dem in direkt aufeinander folgenden Spielzeiten mindestens 20 Tore gelangen.

Das fiel auf: Artetas Handschrift zeichnet sich ab

Die Handschrift von Arsenal-Trainer Mikel Arteta ist im Spiel der Gunners mittlerweile deutlich zu erkennen. Schnelle flache Pässe im Mittelfeld und dann der plötzliche lange Ball in die Tiefe hebelten insbesondere im ersten Durchgang Leicesters Abwehr gleich mehrfach aus den Angeln. Arsenal scheint nach langer Suche den passenden Trainer für die Zukunft gefunden zu haben.

Die Statistik: 23

Der FC Arsenal ist in der Premier League seit 23 Heimspielen gegen Leicester City ungeschlagen.

