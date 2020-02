So lief das Spiel:

Blitzstart im Norden Londons. Bereits nach 49 Sekunden sprang der Ball das erste Mal über die Linie. Nach einem Freistoß von Gylfi Sigurdsson war es Dominic Calvert-Lewin, der artistisch per Fallrückzieher das 1:0 für den FC Everton erzielte.

Der FC Arsenal brauchte ein wenig, um ins Spiel zu finden, drehte dann aber mit einem Doppelschlag in der 27. und 33. Minute durch Treffer von Eddie Nketiah und Pierre-Emerick Aubameyang die Partie. Die Toffees kamen in der fünfminütigen Nachspielzeit, die es aufgrund einer längeren Behandlungspause von Sead Kolasinac gab, noch zum Ausgleich vor der Pause. Richarlison drückte, wieder nach einem Standard, den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (45.+5).

Nach dem Seitenwechsel erneut ein Blitzstart, diesmal mit umgekehrten Vorzeichen. Nicolas Pépé bediente Aubameyang mustergültig, der abgeklärt zu seinem 17. Saisontreffer einnickte. Arsenal schaltete nach der erneuten Führung einige Gänge zurück, und so fanden die Gäste immer besser in die Partie. Die Toffees ließen jedoch einige gute Gelegenheiten, besonders aus dem Zusammenspiel zwischen Richarlison und Calvert-Lewin, auf den erneuten Ausgleich liegen, was auch den heute sehr präsenten Shkodran Mustafi und Bernd Leno zu verdanken war.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit verpassten es die Gunners durch den Torschützen zum 1:1 die Entscheidung zu erzielen. Nach einem Fehler von Jordan Pickford traf Nketiah nur den Querbalken (87.). In der Nachspielzeit wäre diese beinahe bestraft worden, doch ein Kopfball von Calvert-Lewin verfehlte sein Ziel nur denkbar knapp (90.+3).

Mit dem wichtigen Heimerfolg rutschen die Gunners wieder vor Everton in der Tabelle und haben nun noch vier Punkte Rückstand auf Manchester United auf Platz fünf, der zur Qualifikation für die Europa League in der kommenden Saison berechtigt. Everton befindet sich nun zwei Plätze hinter den Londonern, hat aber auch nur fünf Punkte Rückstand auf die Red Devils.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Blitzstarts in Hälfte eins und zwei

Die Toffees trafen in der ersten Halbzeit bereits nach 49 Sekunden ins Tor von Bernd Leno. Die Gunners benötigten für den Siegtreffer in der zweiten Hälfte sogar nur 23 Sekunden. Anders als in Durchgang eins, vergaben dann aber beide Mannschaften gute Chancen, um noch mehr Tore zu erzielen. Dass in den Anfangsminuten beider Halbzeiten Treffer fallen, war in der Premier League zuvor nur zwei Mal der Fall: 1996 bei der Partie Newcastle gegen Arsenal und fünf Jahre später bei Charlton gegen Leeds.

Die Statistik: 21

Das 1:1 durch Nketiah, das durch Saka vorbereitet wurde, war das erste Tor der Gunners seit 2008, das von U21-Spielern vorbereitet und erzielt wurde. Vor zwölf Jahren gelang dies Denilson und einem gewissen Nicklas Bendtner.