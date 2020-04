Die gute Nachricht vorweg: Callum Hudson-Odoi ist wieder gesund. Der FC Chelsea veröffentlichte nun das erste Interview des Spielers nach seiner Erkrankung. Hudson-Odoi sagte:

" Ich fühle mich perfekt. Ich hatte den Virus, der hat sich jetzt gelegt und ich fühle mich wieder fit. Also alles ist gut. "

Der Youngster erzählte vom Verlauf der Krankheit. So habe er seine COVID-19-Erkrankung anfangs nur für ein "leichtes Fieber" gehalten. Beim Ausbruch der Krankheit fragte er sich, warum ihm so heiß sei. Doch am nächsten Tag habe er sich wieder gut gefühlt. So dachte er, dass wieder alles normal sei. Das war es aber nicht, schließlich ist er positiv auf das neue Virus Sars-Cov-2 getestet worden.

Teamkollegen sorgten sich um Hudson-Odoi

Hudson-Odoi habe sich während des Krankheitsverlaufs nicht allzu schlecht gefühlt. Er verriet, dass er in der Zeit der Selbstisolierung auch den mentalen Support seiner Teamkollegen hatte. Und diese Unterstützung habe ihm bei der Bekämpfung des Virus extrem geholfen. Alle Spieler hätten sich um ihn gesorgt und viele Nachrichten geschrieben:

" Jeder hat mich gefragt, wie es mir geht und mir gute Besserung gewünscht und das hat mich echt gefreut. Es war sehr ein gutes Gefühl zu wissen, dass man Teamkollegen hat, die einen unterstützen und ermutigen und dafür sorgen, dass es einem gut geht. "

Hudson-Odoi warnt: "Jeder muss vorsichtig sein"

Hudson-Odoi freut sich schon wieder, auf das Spielfeld zurückkehren zu können. Er ist aber auch der Meinung, dass der Spielbetrieb erst wieder aufgenommen werden sollte, wenn es für alle Beteiligten sicher sei und kein Risiko mehr darstelle. Zudem fordere er die Menschen auf, zu Hause zu bleiben.

Er sagte: "Alles passiert so schnell und ich hätte nicht gedacht, dass das Virus eine so große Sache ist und die ganze Welt betreffen wird." Er fügte an:

" Jeder muss vorsichtig sein. Hoffentlich wird das Virus bald vorbei sein, sodass wieder Normalität einkehren kann. "

