Am Montagabend postete Callum Hudson-Odoi in seiner Instagram-Story ein Video, in dem er auf einem Hometrainer sitzt und Rad fährt. Dazu schrieb der 19-Jährige: "Bleibt zuhause, aber findet einen Weg zu arbeiten."

Der Jungstar ist aber nicht der einzige Chelsea-Spieler, der seine Trainingseinheiten auf dem Hometrainer verbringt. Alle Spieler, die sich in Isolation befinden, bekamen vom Verein ein Indoor-Fahrrad zur Verfügung gestellt, damit sie trotz der Spielpause und den teils strengen Quarantäne-Bestimmungen ihren Fitnesszustand aufrechterhalten können.

Trotz der positiven Nachricht im Fall Hudson-Odoi appellierte Chelsea-Trainer Frank Lampard am Dienstag noch einmal an alle:

" Ich bin mir natürlich bewusst, dass sich nicht alle von diesem Virus erholen können, daher bitte ich jeden im Fußball und im Sport dringend, weiterhin verantwortungsvoll zu agieren und auf die Gesundheit anderer zu achten. "

