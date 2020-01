FC Chelsea - FC Arsenal live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League kommt es am 24. Spieltag zum Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal. Anstoß ist am Dienstag, 21. Januar, um 21:15 Uhr. Chelsea liegt in der Tabelle in der erweiterten Verfolgergruppe und steuert die Champions League an. Der Londoner Stadtrivale muss dagegen eine schwierige Phase überwinden und rangiert nur im Mittelfeld.

FC Chelsea - FC Arsenal: Die Premier League live im TV

Sky Sport 1 zeigt das Derby der beiden Londoner Teams am Dienstag live im TV.

Premier League: Chelsea - Arsenal im Livestream

Bei SkyGo gibt es einen Livestreams zum Premier-League-Match zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal.

FC Chelsea - FC Arsenal: Das Match im Liveticker

Eurosport.de hält euch über alle News aus der englischen Liga auf Laufenden. Hier gibt es auch einen Liveticker zu Chelsea gegen Arsenal.

