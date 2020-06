Olivier Giroud vom FC Chelsea hat sich im Interview mit dem "Guardian" über seine Zukunft bei den Londonern geäußert. Von der anstehenden neuen Konkurrenz in Person von Timo Werner scheint der Franzose nicht abgeschreckt zu sein. Der Weltmeister sieht den Transfer des Noch-Leipzigers sehr positiv: "Er wird eine sehr gute Verpflichtung und mehr Motivation für die Stürmer sein."

Giroud war bei den Blues zwischenzeitlich schon abgeschrieben, doch hat sich zurück auf den Radar von Trainer Frank Lampard gekämpft. Im vergangenen Monat hat der Weltmeister von 2018 seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert. "Ich bin fast 34, aber mein Körper ist bereit, noch ein paar Jahre auf dem besten Niveau zu spielen", erklärte der Angreifer.

Besonders als nach Einwechslungen ist der Stürmer schon länger äußerst erfolgreich. Er ist der beste Joker der vergangen fünf Premier-League-Spielzeiten (16 Tore nach Einwechslung) und auch wenn er sich seiner Qualitäten bewusst ist, will er trotzdem noch möglichst häufig in der Startformation auftauchen. "Ich war der Super-Joker, aber ich möchte dem Trainer die Wahl so schwer wie möglich machen."

Fußball Vier Jahre nach Pep: Endet beim FC Bayern eine Ära? VOR 2 STUNDEN

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

QUIZ: Kennst Du die Top-Torjäger der Champions League?

Das könnte Dich auch interessieren: Insider erklärt: Deshalb wechselte Ribéry nach Florenz

Play Icon WATCH Vertragsverlängerungen? Flick gibt Update zu Boateng und Martínez 00:01:19

Premier League "Bin aufgeregt": So freut sich Chelsea-Coach Lampard auf Werner VOR 19 STUNDEN

Play Icon