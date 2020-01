Europas Fußballer des Jahres ist in der Innenverteidigung der "Reds" gesetzt. Neben dem Niederländer kamen in dieser Saison abwechselnd Dejan Lovren, Joe Gomez und der aktuell am Knie verletzte Joel Matip zum Einsatz. Nun wollen die Engländer aber offenbar einen festen Abwehrpartner für ihren Superstar finden.

In dem 26-jährigen Brasilianer glaubt Liverpool nun offenbar, den Richtigen ausgemacht zu haben. Deshalb sollen die Engländer auch bereit sein, die Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro zu bezahlen, trotz des deutlich geringeren Marktwerts von gerade einmal 25 Millionen Euro.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Carlos für 15 Millionen Euro vom FC Nantes nach Sevilla. Sein Vertrag dort läuft bis 2024. Insgesamt stand der Innenverteidiger seither 20 Mal für die Spanier auf dem Platz.

In La Liga verpasste Carlos dabei nur 15 Spielminuten. Mit seinen starken Auftritten soll der Brasilianer nun auch "Reds"-Coach Klopp überzeugt haben. Laut "El Desmarque" fühlt sich Carlos aber in Sevilla wohl und hat angeblich nicht vor in naher Zukunft den Verein zu verlassen.

Das könnte Dich auch interessieren: City-Star Cancelo zum FC Bayern? Das sagt Guardiola