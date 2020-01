Der FC Liverpool eilt in der englischen Premier League weiter unaufhaltsam seinem ersten Meistertitel seit 30 Jahren entgegen. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp besiegte Aufsteiger Sheffield United mit 2:0 (1:0) und hat damit 13 Punkte Vorsprung auf Leicester City. Die Reds haben zudem noch ein Spiel weniger ausgetragen. Liverpool ist damit ein Jahr in der Liga ungeschlagen. Das letzte Mal verlor das Klopp-Team am 3. Januar 2019 (1:2 bei Manchester City). Mit 58 Punkten nach 20 Spielen stellten die Reds zudem den Rekord von Manchester City aus der Saison 2017/18 ein.

Liverpool marschiert weiter unaufhaltsam durch die Premier League. Das wurde bereits nach vier Minuten Spielzeit im neuen Jahr gegen Sheffield United deutlich. Ein langer Ball von Virgil van Dijk landete bei Andrew Robertson auf dem linken Flügel, der dann direkt an den Fünfmeterraum flankte. Dort stand Mohamed Salah und netzte trocken zur Führung ein.

Die Marschroute war früh klar: Liverpool hatte durchweg um die 70 Prozent Ballbesitz, konnte diesen aber mit zunehmender Spielzeit nur noch selten in gute Torchancen umwandeln. Sheffield United spielte ähnlich wie vor drei Tagen gegen Manchester City mit tiefstehender, sicherer Abwehr, um dann über Konter Nadelstiche zu setzen. Wie in der achten Minute, als David McGoldrick per Dropkick Reds-Keeper Alisson Becker zur einer starken Parade zwang. Ein ähnliches Muster ging dem vermeintlichen Ausgleichstreffer durch John Lundstram voraus, der sich zuvor jedoch im Abseits befand (14.).

Liverpool wurde seinerseits durch Georginio Wijnaldum gefährlich, der aus guter Position zu hoch zielte (19.). Später parierte Sheffields Keeper Dean Henderson einen Schuss von Salah stark, nachdem Sadio Mané per Hacke sehenswert vorgelegt hatte (30.). In der letzten Viertelstunde vor der Pause passierte dann nicht mehr viel. Und auch nach dem Seitenwechsel dauerte es eine Weile, bis Liverpool zu Chancen kam.

Nach einer Salah-Flanke, die eigentlich für Virgil van Dijk bestimmt war, ließ der Abwehrboss die Kugel überraschend durch, sodass das Spielgerät zunächst gegen den Innenpfosten klatschte und anschließend in den Armen von Gästekeeper Henderson landete (61.).

Doch drei Minuten später hatten die "Blades nicht mehr so viel Glück: Mané scheiterte nach einem Doppelpass mit Sturmkollege Salah im ersten Versuch noch an Henderson, konnte den Keeper im zweiten Versuch jedoch zum 2:0 überwinden.

Kurz darauf hatte Firmino die Chance zum 3:0, doch er verpasste einen sauberen Abschluss nach scharfer Hereingabe von Trent Alexander-Arnold und ließ Sheffield so zumindest noch am Leben (69.). Doch danach trudelte die Partie nur noch aus.

Chris Wilder (Trainer Sheffield): "Alle Jugendtrainer sollten sich dieses Spiel von Liverpool als Vorbild nehmen. Ich bin froh, dass wir unsere beiden Spiele gegen sie jetzt hinter uns haben. Liverpool ist der ungekrönte Champion."

Respekt vor der Defensivleistung des Aufsteigers: Wie schon gegen Manchester City ließ die Abwehr von Sheffield United nicht viel zu. Liverpool hatte im zweiten Durchgang zwar 80 Prozent Ballbesitz und zumindest 30 Minuten lang auch noch Lust auf Fußball, doch viele Chancen sprangen dabei nicht heraus. Für zwei Tore reichte es trotzdem. Und da Jürgen Klopp mit der Viererkette um Abwehrboss van Dijk ein kaum zu überwindendes Bollwerk geschaffen hat, steht nun zum fünften Mal in Folge die Null.

Nie zuvor hat eine Mannschaft so viele Pässe in einem Premier-League-Spiel zustande gebracht wie der FC Liverpool. 90 Prozent davon (873) fanden dabei ihr Ziel. Und man fragt sich, wo die 100 Fehlpässe hergekommen sein sollen.

