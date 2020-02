Interviews mit Jürgen Klopp haben fast immer das gewisse Etwas, den Überraschungsmoment, den einen Spruch, der von allen Medien zitiert wird. Doch auch die Spieler des FC Liverpool hören genau zu, was der Coach zu sagen hat.

Das hat Trent Alexander-Arnold nun im Gespräch mit dem Vereinsmagazin verraten:

" Du merkst an der Seitenlinie und an den Interviews, die Jürgen vor und nach den Partien gibt, welche Leidenschaft er für das Spiel und das Gewinnen hat. Wir spüren das auch jeden Tag im Training und es ist wichtig für uns, dass wir diese Message von ihm bekommen. "

Neben der sportlichen Extraklasse, die den Kader des amtierenden Champions-League-Siegers auszeichnet, sind es die sogenannten Soft Skills von Klopp, die die Mannschaft so stark machen. "Er hat uns eine Mentalität eingeimpft, mit der wir in der Lage sind, jeden nur denkbaren Umstand im Spiel zu überstehen", so Alexander-Arnold.

Elf Siege mit nur einem Tor Unterschied

Die Ergebnisse verdeutlichen, worauf der Verteidiger anspielt. Es war ja beileibe nicht so, dass der FC Liverpool seine Gegner in der Premier League immer an die Wand gespielt hätte. Bei elf von 24 Siegen setzten sich die Reds mit nur einem Tor Unterschied durch. In der Champions League musste die Klopp-Truppe gar bis zum letzten Gruppenspieltag zittern, ehe der Achtelfinaleinzug unter Dach und Fach war.

Es ist eine besondere Qualität des FC Liverpool dieser Spielzeit, dass er am Ende bislang (fast) immer den entscheidenden Punch setzen konnte. Für Alexander-Arnold hat das viel damit zu tun, dass Klopp seinen Profis auf dem Platz bedingungslos vertraut und in kein allzu enges taktisches Korsett presst:

" Er gibt uns sehr viele Freiheiten. Daher können wir Spieler unsere individuellen Stärken in verschiedenster Art und Weise innerhalb unseres Systems ausspielen. "

Und: Klopp scheut sich auch nicht, heikle Entscheidungen zu treffen und zu verteidigen. Als der 52-Jährige die zweiwöchige Winterpause seiner Mannschaft durch das FA-Cup-Nachholspiel gegen Shrewsbury Town bedroht sah, ließ er die U23 auflaufen und schickte seine Spieler in den Urlaub. Es gab viel Kritik vonseiten der FA und der Medien, zumal Klopp selbst der Partie ebenfalls fern blieb.

"Klopp hat uns Klarheit und Glauben gegeben"

Die Liverpool-Talente machten ihre Sache indes gut und hievten den Klub mit einem 1:0-Sieg ins Pokal-Achtelfinale. Klopps Reaktion? "Er hat es geliebt, wie unsere jungen Spieler ohne Angst und mit Leidenschaft zu Werke gegangen sind", erklärte U23-Trainer Neil Critchley. "Jürgen hat uns absolute Klarheit und den Glauben gegeben und dafür möchte ich ihm wirklich danken."

Klopp stellte überdies in Aussicht, im Achtelfinale gegen den FC Chelsea zwei oder drei U23-Kicker einzubauen. Während es extern also Kritik hagelte für den Einsatz der U23, hat die Aktion den Klub intern gestärkt. Klopp, so scheint es, hat mal wieder alles richtig gemacht.

Je länger der Star-Coach die Geschicke an der Anfield Road leitet, desto besser kommt seine Art an, desto besser greift sein System. Klopp ist sich treu geblieben, seit er 2015 an die Merseyside kam, wie Alexander-Arnold zu berichten weiß. "Er ist so, seitdem er hier ist", erläuterte der Abwehrspieler. "Jürgen hat den Verein in fantastischer Weise verändert."

Klopp mit den Spielern des FC Liverpool bei der FIFA Klub-WMSID

Das hat dazu geführt, dass der 18-malige englische Meister seit nunmehr 42 Ligaspielen in Serie ungeschlagen ist, in der Tabelle unglaubliche 22 (!) Punkte Vorsprung auf den aktuellen Champion Manchester City hat und die erste Meisterschaft seit 30 Jahren so gut wie in trockenen Tüchern ist. Sogar das Triple ist möglich.

Ob Liverpool am Saisonende nun ein, zwei oder drei Titel feiern darf - es wird interessant sein, was Klopp in den Interviews dazu zu sagen hat, für die Medien genauso wie für die Spieler...

