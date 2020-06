Der ersehnte Titel ist perfekt, doch die Saison noch lange nicht vorbei: Der FC Liverpool kann in der Premier League in den nächsten Wochen noch mehrere Rekorde brechen und eine in vielerlei Hinsicht historische Saison damit krönen. Für Jürgen Klopp ein lohnendes Ziel, um die Spannung bei seinen Stars hochzuhalten - und um Rivale Manchester City mit Trainer Pep Guardiola auch dort zu entthronen.

Meiste Siege in einer Saison:

Nach der 4:0-Gala gegen Crystal Palace hat Liverpool bisher 28 Siege gefeiert und ist voll auf Kurs, die aktuelle Bestmarke nicht nur einzustellen, sondern zu brechen: Noch hält Manchester City mit 32 Erfolgen in 38 Ligaspielen den Rekord, aufgestellt erstmals 2017/18 und wiederholt im Vorjahr beim hauchdünnen Triumph vor Klopps Mannschaft.

Liverpool kann in den restlichen Partien der Premier League noch auf bis zu 35 Siege kommen.

Höchste Punktzahl in einer Saison:

Auch hier jagt Liverpool den Rivalen aus Manchester und die 100 Punkte, die das Team von Pep Guardiola in seiner Meistersaison 2017/18 einfahren konnte. Die Reds haben bislang in dieser Saison 86 Punkte gesammelt und könnten noch eine Maximalausbeute von 107 Zählern erreichen.

Meiste Heimsiege in einer Saison:

Die größte Herausforderung: Keine Mannschaft hat in der Premier League jemals alle 19 Heimspiele einer Spielzeit gewonnen - und auch der LFC müsste dazu alle drei noch ausstehenden Duelle an der Anfield Road für sich entscheiden. Gegen Aston Villa, Burnley und zum Abschluss den FC Chelsea ist das möglich, aber alles andere als ein Selbstläufer.

Vier Teams haben in der Geschichte 18 Erfolge im eigenen Stadion vorzuweisen: Zuerst Chelsea (2005/06), dann Manchester United (2010/11) sowie Manchester City (2011/12 und 2018/19).

Liverpool ist zwar auf eigenem Platz seit April 2017 in der Liga ungeschlagen, aber neben 46 Siegen gab es dabei auch zehn Remis.

Größter Vorsprung eines Meisters:

In der aktuellen Tabelle hat Liverpool bereits 23 Punkte Vorsprung auf die Citizens, die mit 19 Punkten Abstand am Saisonende 2017/18 einmal mehr der aktuelle Rekordhalter sind. Gewinnt Liverpool am nächsten Spieltag am 2. Juli das direkte Duell der beiden Topteams, stehen die Chancen auf diesen Rekord ausgesprochen gut.

