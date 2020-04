Jürgen Klopp und der FC Liverpool - das schien von Anfang an zu passen. Jetzt hat der Trainer gegenüber "Sky Sports" zugegeben, dass er zu Beginn seiner Amtszeit Angst vor einer schnellen Entlassung aufgrund von ausbleibendem Erfolg hatte. Doch bereits nach wenigen Spielen habe der 52-Jährige das Vertrauen der Verantwortlichen gespürt, seitdem hätten sie seine Arbeit "keine Sekunde hinterfragt".

Seit Oktober 2015 ist Jürgen Klopp Trainer des FC Liverpool. Der Deutsche folgte damals auf Brendan Rodgers, unter dem die Reds in der vorangegangenen Premier-League-Saison nur den sechsten Platz belegt hatten.

Zu wenig für die Verantwortlichen des Traditionsklubs, die sich von Klopp schnellstmöglich größere Erfolge versprachen. "Es war klar, dass wir Zeit brauchen und die Situation nicht über Nacht verbessern würden. Jeder wollte das, aber es ging nicht von jetzt auf gleich", erinnert sich Klopp im Gespräch mit "Sky Sports" an die damalige Situation.

Wenn ich nicht schnell genug liefere, werde ich entlassen. Ganz einfach.

Der 52-Jährige befürchtete, dass ihm die Vereinsoberen diese Zeit nicht gewähren würden: "Ich wusste, dass ich in Liverpool auf einem anderen Level bin und wenn ich nicht schnell genug liefere, werde ich entlassen. Ganz einfach", so Klopp: "Ich wurde in meiner Karriere zuvor noch nie entlassen, ich hatte also keine Erfahrung damit."

Doch wie wir heute wissen, waren Klopps Ängste damals unbegründet. Bereits nach wenigen Spielen habe er das Vertrauen des Vereins gespürt, die seine Arbeit seitdem "keine Sekunde hinterfragt" hätten.

Viereinhalb Jahre später ist Klopp immer noch Trainer in Liverpool und erfolgreicher denn je. Vergangene Saison gewann er mit seinem Team die Champions League. In der aktuellen Spielzeit führt Liverpool die Premier League, die derzeit aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen ist, mit großen Vorsprung an.

