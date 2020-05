Jürgen Klopp und der FC FC Liverpool haben Steven Gerrard anlässlich des 40. Geburtstages am Samstag eine ganz besondere Freude gemacht. Die gesamte Mannschaft und der Betreuerstab des Champions-League-Siegers besang das runde Jubiläum der LFC-Ikone in zwölf verschiedenen Sprachen. Den Anfang machte Klopp mit dem deutschen Klassiker "Zum Geburtstag viel Glück".

Der Teammanager der Reds begrüßt seine Mannschaft seit Montag wieder in voller Stärke auf dem Trainingsplatz in Melwood. Es ist Phase zwei auf Weg zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Premier League. Am Donnerstag bestätigte die Liga nach Rücksprache mit allen Teams den 17. Juni als Startdatum für den Neustart, Liverpool steigt mit dem prestigeträchtigen Merseyside-Derby beim FC Everton wieder ein.

Geburtstagskind Gerrard, der derzeit die Glasgow Rangers trainiert, wird voraussichtlich erst im Spätsommer wieder an der Seitenlinie stehen. Die schottische Liga ist aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen worden, die neue Saison soll dann im August beginnen.

(SID)

