Dann allerdings befinden sich die Premier-League-Klubs in der kurzen Winterpause. "Wir werden nicht da sein", sagte Klopp: "Ich weiß, dass das nicht sehr populär ist, aber wir sehen das nunmal so."

Außerdem bestätigte Klopp, dass er wie zuletzt im Viertelfinale des Ligapokals gegen Aston Villa (0:5) die "Kids" unter Reserve-Coach Neil Critchley ranlassen werde. Klopp sagte:

" Wir müssen die Gesundheit der Spieler respektieren. Sie brauchen eine Pause - mental und körperlich. "

Erstmals eine Winterpause in der Premier League

Die höchste englische Spielklasse hat für diese Saison erstmals eine Winterpause angesetzt. In einem Brief an die Klubs im März teilte die Liga mit, dass sie erwarte, dass diese die Unterbrechung des Spielbetriebs akzeptierten. Die Vereine sollten in diesem Zeitraum keine Spiele austragen.

Damit sollte sichergestellt sein, dass jedes Team eine Auszeit von 13 bis 16 Tagen hat. Für Liverpool wären es wegen des Wiederholungsspiels nur zehn Tage. Der FA-Cup wird vom englischen Verband, nicht von der Liga, veranstaltet.

Das könnte Dich auch interessieren: Kimmich lässt Zukunft beim FC Bayern offen

(SID)