Der FC Liverpool hat sich nach 30 Jahren den Meistertitel in der Premier League gesichert. Durch das 1:2 von Manchester City gegen den FC Chelsea ist den Reds der Titel nicht mehr zu nehmen. In der internationalen Presse wird dieser Erfolg vor allem Jürgen Klopp zugesprochen. Für das "faustgeballende Genie" werden dabei auch Vergleiche mit den Beatles gezogen.

England

The Sun: "On Kop of the world: Liverpool gewinnt den Premier-League-Titel und beendet eine 30 Jahre andauernde Wartezeit. Die Reds wurden endlich zu den Champions gekrönt, nachdem Manchester City gegen Chelsea 1:2 verloren hat."

The Daily Mail: "Liverpool gewinnt die Premier League: Die Spieler rasten aus und die Fans versammeln sich auf den Straßen, nachdem der Verein seinen ersten Ligatitel in 30 Jahren feiert."

The Times: "Freudentränen in der Stadt, die den besten und schlechtesten Fußball durchlebt hat."

The Guardian: "Eine Maschine auf dem Höhepunkt ihrer Kraft. Wie Liverpool Meister wurde."

The Telegraph: "Dass Liverpool dieses Manchester City mit solch einem Abstand geschlagen hat, ist eine der größten Errungenschaften überhaupt. In der Ära Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola sind beides großartige Teams. Aber Liverpool war in diesem Jahr das bessere.

Deutschland

Bild: "Meister Klopp weint im TV - Pep patzt Liverpool zum Titel."

Kicker: "Der FC Liverpool ist Meister - nach 30 Jahren und mit doppeltem Rekord."

Sport Bild: "Liverpool-Legenden feiern Klopp: Jürgen Klopp holt den Meister-Titel nach 30 Jahren an die Anfield Road zurück und wird von Liverpools Klub-Legenden gefeiert."

Sky Sport: "Emotionen, Tränen, Freude! Klopp im Meister-Rausch mit Reds-Ikonen"

ntv: "Liverpool nach 30 Jahren Meister: Klopp gibt den Reds ihren Stolz zurück."

Hamburger Abendblatt: "Liverpool feiert: John, George, Paul, Ringo - und Kloppo"

Meistermacher: Jürgen Klopp führt den FC Liverpool zum Titel Fotocredit: Imago

Spanien

Marca: "Liverpool gewinnt den ersten Meistertitel seit 30 Jahren."

Mundo Deportivo: "Liverpool - nach 30 Jahren wieder englischer Meister"

Italien

Corriere dello Sport: "Liverpools Triumph ist ein historischer Titel."

Gazzetta dello Sport: "Der Himmel über Anfield ist rot gefärbt."

Corriere della Sera: "Liverpool gewinnt nach 30 Jahren die Premier League und geht mit Klopp in die Geschichte ein."

Frankreich

L'Équipe: "Nach 30 Jahren: Die Reds um Ian Rush und Bruce Grobbelaar, Meister von 1990, haben endlich ihre Nachfolger gefunden. Der Sieg von Chelsea gegen Manchester City (2:1) liefert Liverpool den Titel."

USA

The Athletic: "Jürgen Klopp - das faustgeballende Genie, das Träume wahr werden lässt"

ESPN: "Liverpool ist der Premier-League-Champion, aber auch der beste aller Zeiten? Bei der Saison 2019/20 wird man an den Ausbruch des Coronavirus denken, aber Liverpool ist Meister. Wie ordnet sich dieser Titel unter all die anderen ein?"

