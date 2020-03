Buzz

"Liverpool gewinnt zu viele Spiele. Wenn du noch neun Spiele gewinnst, bist du von allen englischen Klubs am längsten ungeschlagen. Als United-Fan macht mich das sehr traurig", schrieb der Schüler dem deutschen Trainer vergangene Woche in seinem Brief: "Ich hoffe, ich habe dich überzeugt, ab sofort weder die Liga noch sonst ein Spiel zu gewinnen."

Klopp antwortete, dass er ihm diesen Wunsch leider nicht erfüllen könne, doch gut eine Woche später, bekam der Junge, was er wollte: Liverpool verlor beim FC Watdord sein erstes Liga-Spiel seit Januar 2019.

Auch der britischen Sky-Kommentator erinnerte sich noch an das Schreiben des ManUnited-Anhängers: "Der freche Kerl, der kürzlich an Klopp schrieb, um ihn zu bitten, ein paar Spiele zu verlieren, ist kurz davor, seinen Wunsch erfüllt zu bekommen", berichtete er während der Partie den Zuschauern.

Rugby anstatt Liverpool

Daraghs Vater erzählte:

" Ja, wir haben das gehört und mussten lachen. "

Jedoch haben er und sein Sohn nur Teile der Niederlage sehen können, da zeitgleich das Rugby-Team "Munster Rugby" spielte. Daragh ist ein sehr großer Fan des Sports: "Munster spielte auch und Rugby hat die Nase vorne. Dennoch haben wir die Watford-Tore alle live gesehen", sagte der Vater.

