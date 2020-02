Neil Critchley nimmt's gelassen, er kennt die Situation ja. Der Mann ist U23-Trainer beim FC Liverpool und musste bereits im vergangenen Dezember mit seinen Youngstern im Ligapokal-Viertelfinale gegen Aston Villa die Profis vertreten, die zur Klub-WM nach Katar aufgebrochen waren. Critchley und seine U23 kassierten damals ein 0:5 gegen Aston Villa.

Heute Abend geht's nun in der 4. Runde des FA Cup gegen Shrewsbury Town (ab 20:45 Uhr im Livescoring bei Eurosport.de). Es ist ein Wiederholungsspiel, das nötig wurde, da der FC Liverpool beim Drittligisten vor einer Woche nicht über ein 2:2 hinauskam.

Kommt der Anruf von Klopp?

Critchleys U23 soll den Klub ins Achtelfinale führen - und auch wenn Klopp nicht an der Anfield Road ist, wird er möglicherweise in der Halbzeit zur Mannschaft sprechen. Der 52-Jährige werde vielleicht in der Pause in der Kabine anrufen, verriet Critchley auf der Pressekonferenz zum Spiel. Das habe man so auch im Dezember gegen Aston Villa praktiziert:

" Das war brillant. Die Message hat damals jeden Zweifel beseitigt und die Spieler beruhigt. Das hat in dem Moment jedem geholfen. "

Es sei schließlich nicht ganz einfach gewesen, mit einem Zwischenstand von 0:4 in die Kabine zu gehen, so Critchley. "Wir haben schon gedacht, dass wir gut gespielt haben, aber bei dem Spielstand kommen natürlich Zweifel auf, ob man alles richtig macht und ob man etwas verändern muss."

Liverpools U23-Coach Neil CritchleyGetty Images

Klopp habe das Team mit seinem Anruf positiv bestärkt. "Er unterstützt die jungen Spieler unglaublich gut", betonte Critchley.

"Entscheidungen treffen, die nicht populär sind"

Das Festhalten von Klopp am knapp zweiwöchigen Winterurlaub für sich und seine Profis hatte auf der Insel kontroverse Diskussionen ausgelöst. Der Starcoach begründete den Schritt mit dem immer volleren Terminkalender. "Ich muss Entscheidungen treffen, die nicht populär sind", machte Klopp klar. Nur so bestehe die Aussicht, dass sich etwas ändert.

Die Profis nahmen die Auszeit dankbar an. Joe Gomez etwa ist nach Kalifornien gereist, Adam Lallana nach Miami und auch Roberto Firmino postete bei Instagram ein Foto, auf dem er einen Drink in der Sonne nimmt.

Sportlich gesehen geht Klopp damit allerdings das Risiko ein, eine gute Titelchance zu verspielen - zumal der FA Cup in seiner persönlichen Titelsammlung noch fehlt...

