Bill Shankly war von 1959 bis 1974 Trainer des FC Liverpool und gewann mit den Reds dreimal die Premier League. "In meinem Alter erinnern sich noch viele Leute an Shankly. Alle sagen, dass Klopp ihm am nächsten kommt", erklärte Sephton weiter und betonte:

" Er ist immer so voller Leben. Wenn der Tag kommt, an dem er Liverpool verlässt, hoffe ich, dass man ihn einfach ans nationale Stromnetz anschließt. Mit seiner Energie könnte er das ganze Land versorgen. "

Sephton: "Würde einen Aufstand in Liverpool geben"

Anders als Vorgänger Brendan Rodgers würde sich Klopp laut dem Stadionsprecher an nahezu jeden einzelnen Namen der Klubmitarbeiter erinnern. "Brendan Rodgers war drei Jahre hier, und ich bin sicher, dass er meinen Namen nicht kannte. Jürgen ist anders. Ich frage mich manchmal, ob er überhaupt schläft", schwärmte er.

Der FC Liverpool und Trainer Klopp liegen derzeit mit 25 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League. Aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie pausiert die höchste englische Liga jedoch voraussichtlich bis Ende April. Selbst ein vorzeitiger Saisonabbruch gilt auf der Insel als nicht ausgeschlossen. Zu jenem Szenario hat Sephton jedoch eine klare Meinung:

" Falls das passiert, würde es einen Aufstand in Liverpool geben. Die Liga will die Saison zu Ende spielen. Das ist schon einmal ein gutes Zeichen. "

Der letzte Meisterschaftstitel des FC Liverpool liegt bereits drei Jahrzehnte zurück (1990).

