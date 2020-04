Champions-League-Sieger FC Liverpool ist trotz Stars wie Mohamed Salah, Sadio Mané oder Virgil van Dijk nicht der wertvollste Verein in der englischen Premier League. Eine Studie der University of Liverpool Management School ergab, dass Tottenham Hotspur an der Spitze der wertvollsten Klubs in England steht. Vor den Reds reihen sich noch die Manchester-Klubs City und United ein.

Aktuell sind die Spurs demnach 2,6 Milliarden Pfund (rund 2,9 Milliarden Euro) wert. Noch vor zwei Jahren wurde diese Zahl für Tottenham auf 1,8 Milliarden Pfund beziffert.

Der an der Studie beteiligte Finanzexperte Kieran Maguire erklärt den hohen Wertgewinn Tottenhams seit der letzten Erhebung 2018: "Die Spurs stehen an der Spitze, weil sie in der Saison 2018/2019 bis ins Champions-League-Finale gekommen und in der Premier League in den Top vier gelandet sind, und das bei einem Gehaltsbudget, das 100 bis 150 Millionen Pfund (ca. 115 bis 170 Millionen Euro, A.d.R.) niedriger ist als beim Rest der 'Big Six'."

Auch durch das neu erbaute Stadion habe Tottenham mehr Gewinn machen können als die gesamte Konkurrenz der englischen Top-Vereine, so Maguire. Auf dem zweiten Platz hinter den Londonern landete das von Pep Guardiola trainierte Manchester City (2,2 Milliarden Pfund, etwa 2,5 Milliarden Euro).

Liverpool steigert Vereinswert

2018 lagen die Skyblues noch mit einem Wert von 2,4 Milliarden Pfund (umgerechnet 2,7 Milliarden Euro) vorne. Auch Manchester United kann sich trotz der schwierigen sportlichen Lage mit 2,1 Milliarden Pfund (2,4 Milliarden Euro) noch auf Rang drei und damit vor den Reds halten.

Der FC Liverpool wird in der Studie erst auf Position vier gelistet. Das Team von Jürgen Klopp konnte sich jedoch steigern. Bei der letzten Studie im Jahr 2018 mussten sich die Reds noch mit Platz sechs im Ranking zufriedengeben (1,3 Milliarden Pfund, ca. 1,6 Milliarden Euro).

Durch den großen Erfolg in der vergangenen Champions-League-Saison sowie der aktuellen Liga-Spielzeit steigerte Liverpool den Vereinswert auch dank höherer TV-Einnahmen auf 1,6 Milliarden Pfund (rund 1,9 Milliarden Euro).

