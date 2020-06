Beim torlosen Remis zwischen Aston Villa und Sheffield United blieb den Gästen ein klarer Treffer aufgrund von technischen Problemen verwehrt. Das Hawk-Eye streikte als der frühere Ingolstädter Torwart und heutige Villa-Keeper Örjan Nylan mit dem Ball in der Hand klar die eigene Torlinie überquerte. Schiedsrichter Michael Oliver bekam kein Signal und entschied auf Weiterspielen.

Es war das Hauptgesprächsthema im ansonsten unspektakulären 0:0 zwischen Aston Villa und Sheffield United: das Versagen der Torlinientechnik

In der ersten Halbzeit hatte Villa-Keeper Örjan Nyland, früher beim FC Ingolstadt, mit dem Ball in der Hand die eigene Torlinie klar überquert, das "Hawk-Eye" sendete aber kein Signal an den Schiedsrichter, sodass der fällige Treffer für Sheffield ausblieb.

Die Betreiber des "Falkenauges" bestätigten das Versagen und entschuldigten sich via Twitter "bei der Premier League, Sheffield United und jedem von diesem Vorfall Betroffenen". Das Signal beim Schiedsrichter, das im Falle einer Ballüberquerung der Torlinie eigentlich auf der Armbanduhr oder den Kopfhörer eingehen soll, blieb aus, weil die Sicht aller sieben Kameras verdeckt gewesen sei. Das teilte die verantwortliche Firma Hawk-Eye Innovations mit. Eine derartige Sichtbehinderung habe es zuvor in über 9.000 Spielen, in denen die Technik eingesetzt wurde, noch nie gegeben.

Aufsteiger Sheffield United verpasste durch den Fauxpas den Sprung auf den fünften Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Euroapa League berechtigt. Ob das Team von Trainer Chris Wilder Einspruch gegen die Wertung der Partie einlegt, ist noch nicht bekannt.

(mit SID)

