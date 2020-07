Tottenham-Trainer José Mourinho hat nach dem 3:1-Erfolg der Spurs bei Newcastle United einen Reporter zurechtgewiesen. Dieser hatte den 57-Jährigen per Videoschalte gefragt, was Winter-Neuzugang Steven Bergwijn noch machen müsste, um in der Startelf zu stehen. Mourinho gefiel diese Frage offensichtlich überhaupt nicht und so zog er einen Vergleich zu Jürgen Klopp und Pep Guardiola.

"So eine Frage stellen sie mir immer wieder. Aber so eine Frage stellen sie niemals Frank Lampard, Jürgen Klopp, Pep Guardiola und an all die anderen Trainer der großen Vereine mit großen Spielern", antwortete Mourinho dem Pressevertreter sichtlich genervt.

Der Spurs-Coach zog einen Vergleich zu Manchester-City-Trainer Guardiola: "Wenn Pep einen anderen Spieler von Beginn ranlässt und Bernardo Silva erst einmal auf der Bank lässt, dann fragen sie niemals nach Bernardo Silva."

Mourinho hatte in Newcastle Bergwijn in der 57. Spielminute für Lucas Moura eingewechselt. Drei Minuten später bereitete der Niederländer mit einer perfekt getimten Flanke den 2:1-Führungstreffer von Harry Kane vor. Am Ende siegten die Spurs mit 3:1.

Einmal warmgelaufen polterte Mourinho gleich weiter: "Es sieht so aus als wäre ich der einzige Typ, der 15 Spieler in der Startformation haben muss oder als wäre ich der einzige Typ, der nicht das Recht hat, gute Spieler auf der Bank zu haben. Hätte ich Bergwijn von Beginn an spielen lassen, hätten sich mich jetzt gefragt, was Lucas oder Son tun müssten, um in der ersten Elf zu stehen."

Mourinho schließt mit klarer Botschaft

Der Portugiese machte zudem deutlich, was ihm am wichtigsten ist: "Die Spieler müssen gar nichts machen, sie müssen Teamspieler sein. Und Teamspieler sind Spieler, die in der Startformation stehen, die auf der Bank sitzen, die eine halbe Stunde oder auch nur eine Minute spielen."

Bergwijn, der im Winter von der PSV Eindhoven für 30 Millionen Euro zu den Londonern kam, startete in den vergangenen sechs Partien viermal von der Bank. Zuvor stand der niederländische Nationalspieler in den ersten sechs Ligaduellen (3 Tore) nach seinem Wechsel in der Startelf von Mourinho.

Der Star-Trainer beendete seine knapp anderthalbminütige Reporterschelte mit einer klaren Botschaft: "Wenn Tottenham mit den besten Teams mithalten möchte, dann braucht Tottenham nicht nur elf gute Spieler, sondern mehr. Und wir haben mehr auf der Bank."

