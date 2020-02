Buzz

"Liverpool gewinnt zu viele Spiele. Wenn du noch neun Spiele gewinnst, bist du von allen englischen Klubs am längsten ungeschlagen. Als United-Fan macht mich das sehr traurig", hatte der Junge aus dem irischen Donegal erklärt: "Ich hoffe, ich habe dich überzeugt, ab sofort weder die Liga noch sonst ein Spiel zu gewinnen."

Der Zehnjährige hatte den Brief als Teil einer schulischen Aufgabe abgeschickt. Klopp musste Daragh allerdings die Bitte abschlagen. In seinem Antwortschreiben meinte der Trainer des FC Liverpool:

" Leider kann ich dir deinen Wunsch nicht erfüllen, allerdings natürlich nicht freiwillig. So gerne du auch Liverpool verlieren sehen willst: Es ist mein Job, alles dafür zu tun, dass ich Liverpool beim Gewinnen helfe, weil es Millionen Menschen auf der ganzen Welt gibt, die das wollen. Ich möchte sie wirklich nicht enttäuschen. "

Klopp schreibt über Sportlichkeit und Respekt

Zugleich versicherte der ehemalige BVB-Coach dem Zehnjährigen, dass auch Liverpool irgendwann wieder ein Spiel verlieren werde. Wenige Tage später verlor Liverpool tatsächlich - zwar nicht in der Premier League, aber in der Champions League. Im Achtelfinalhinspiel bei Atlético Madrid kassierten die "Reds" eine 0:1-Niederlage.

Die Leidenschaft des Jungen lobte Klopp jedenfalls: "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass sich eine Sache nicht verändern wird: deine Liebe für den Fußball und deinen Verein. Manchester United kann sich glücklich schätzen, dich zu haben." Auch wenn Liverpool und United große Rivalen seien, "respektieren wir uns gegenseitig sehr. Darum geht es für mich im Fußball", so Klopp weiter.

Die Eltern des jungen Daragh waren unterdessen überrascht, dass sich der Liverpool-Coach die Zeit nahm, den Brief zu beantworten. "Wir wunderten uns, wer Daragh einen Brief schreiben könnte und als meine Frau Daragh darauf ansprach, meinte er: 'Das ist bestimmt Jürgen Klopp.' Und so war es dann auch", berichtete Gordon Curley gegenüber "BBC News". Weiter meinte der Vater des Jungen:

" Ich liebe an diesem Schreiben, dass es um Sportsgeist und Respekt geht. Es ist toll, einem Zehnjährigen diese Dinge zu vermitteln. "

Auch wenn Klopp "ein sehr, sehr anständiger Mensch zu sein" scheint, wolle die Familie weiterhin Manchester United unterstützen, so Curley.

Das könnte Dich auch interessieren: Leganés beklagt "Ungleichheit" - Ex-Barça-Star kritisiert Braithwaite-Transfer