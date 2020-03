Der 52-Jährige versuchte auch seine Aussagen vom Samstag direkt nach dem Spiel zu erklären. "Es ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was ich nach dem Spiel zu 100 Prozent gesagt habe. Ich gehe in die Kabine, dann komme ich wieder raus und die Leute stellen mir Fragen, über die ich mir davor noch keine Gedanken gemacht habe", meinte der Liverpool-Coach und fügte an:

" Ich sage die Dinge, die ich sage. Wenn ich dann sage, dass wir wieder frei Fußball spielen können, klingt das so, als hätten wir das davor nicht tun können. Das habe ich aber nicht so gemeint, um ehrlich zu sein. "

Durch die Niederlage gegen Watford verpassten die Reds ihren 19. Premier-League-Sieg in Folge und damit einen neuen Rekord. Klopp meinte dazu:

" Hätten wir gerne Spiel Nummer 19 gewonnen? Ja, natürlich. Aber dann haben wir verloren. Wir wissen, wie schwierig es ist. Aber wir müssen es nicht größer machen. Wir haben nur ein Fußballspiel verloren. "

Klopp vertraut eigenem Team weiter

Die Mannschaft und die Verantwortlichen hätten sich nach dem verlorenen Match "sehr, sehr schlecht" gefühlt, erklärte der Trainer des Premier-League-Spitzenreiters. Allerdings sei es nicht so, dass "wir von dem ganzen Druck befreit sind und uns erst jetzt wieder auf Fußball konzentrieren können", so Klopp.

Die 0:3-Niederlage habe bei ihm zudem keinen Zweifel "am Charakter der Jungs" ausgelöst. "Ich wäre ein Idiot, wenn ich das tun würde. Sie verdienen mein Vertrauen, meinen Glauben an sie und das verlieren sie nicht nach einem schlechten Spiel", stellte Klopp noch klar.

Trotz der Niederlage liegen die Liverpooler mit 22 Zählern Vorsprung weiter klar vor dem Tabellenzweiten Manchester City (57 Punkte).

