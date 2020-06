Neunmal noch muss der FC Liverpool ran, dann ist eine denkwürdige Saison zu Ende - gekrönt von der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren. Daran besteht bei satten 22 Punkten Vorsprung auf Verfolger Manchester City kein Zweifel. Teammanager Jürgen Klopp muss für die finale Saisonphase neue Ziele definieren und warnte bereits: "Wir müssen bereit sein, Probleme zu lösen, denn es wird welche geben."

Es ist schon eine bizarre Situation, in der sich der FC Liverpool befindet. Der erste Meistertitel seit 1990 steht quasi fest, doch ausgerechnet auf der Zielgeraden müssen die Reds infolge der Corona-Pandemie auf das verzichten, was den Klub ausmacht: die unvergleichbare Stimmung und Atmosphäre an der Anfield Road. Stattdessen muss Jürgen Klopp seine Auswahl auf neun Partien einstellen, in denen es um fast nichts mehr geht.

Ein Spannungsabfall ist zu befürchten, zumal der LFC auch im FA Cup und der Champions League nicht mehr vertreten ist. "Wir müssen zu 100 Prozent diszipliniert sein, voller Freude und gierig - vor, während und nach dem Spiel", mahnte Klopp im Vorfeld des Restarts gegen den Stadtrivalen Everton (Sonntag ab 20:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) an.

Klopp muss auf die Youngster setzen

Bleibt nur die Frage, wie Klopp das bewerkstelligen will. Sicher, Liverpool kann noch den Rekord von 100 Saison-Punkten brechen, den Manchester City vor zwei Jahren aufstellte. Mehr als eine nette Spielerei, ein Nebeneffekt einer bislang überragenden Saison, ist das freilich nicht. Auf der anderen Seite bietet die Tatsache, dass man den Titel schon so gut wie in der Tasche hat, eine einmalige Chance. Klopp kann an den verbleibenden neun Spieltagen seine Youngster fördern und mit Spielpraxis ausstatten.

So wie die Dinge liegen, wird davon stark abhängen, wie dominant der FC Liverpool in der kommenden Saison auftreten kann - denn große Transfers wird es wohl nicht geben. "Mit Spielern über irgendwelche Dinge zu diskutieren, wie Gehaltsverzicht oder sonst was, und auf der anderen Seite gleichzeitig einen Spieler für 50 oder 60 Millionen zu kaufen. Das müsste man auch erst mal erklären", betonte Klopp vor Kurzem bei "Sky". Darüber hinaus plant der LFC einem Bericht der "Sun", bis zu sechs arrivierte Profis abzugeben - darunter Xherdan Shaqiri, Divock Origi und Dejan Lovren.

Heißt: Die jungen Spieler im Kader, die Talente werden künftig eine wichtigere Rolle bekommen. Youngster wie Harvey Elliott (17), Curtis Jones (19) oder Neco Williams (19) könnten jetzt an die erste Mannschaft herangeführt werden und Erfahrung sammeln. Rechtsaußen Elliott und Mittelfeldspieler Jones wurden von Klopp in dieser Premier-League-Saison bereits eingesetzt, Rechtsverteidiger Williams wartet noch darauf. Und dann ist da noch Sturmtalent Rhian Brewster. Der 20-Jährige wurde bis Saisonende an Swansea City ausgeliehen, soll aber zu den Reds zurückkehren.

Liverpool feiert klaren Sieg gegen Blackburn

Die Möglichkeit, in den kommenden Wochen zu experimentieren, könnte auch Neuzugang Takumi Minamino zugutekommen. Der Japaner kam im Januar von RB Salzburg an die Anfield Road und stand erst sechsmal für Liverpool auf dem Platz. Man erhoffe sich eine "extra Qualität, eine neue Qualität" von Minamino, hatte Klopp erklärt.

Der FC Liverpool bezwingt die Blackburn Rovers im Testspiel Fotocredit: Getty Images

Beim 6:0-Testspielerfolg vor ein paar Tagen gegen den Zweitligisten Blackburn Rovers klappte das schon ganz gut, der Japaner erzielte das zwischenzeitliche 3:0. Mit Ki-Jana Hoever (18) und Leighton Clarkson (18) trugen sich überdies zwei weitere, vielversprechende Talente in die Torschützenliste ein.

Generell will der Klopp von seiner Mannschaft spielerisch genau das sehen, was sie auch bislang gezeigt hat. "Wir werden das, was vorher gut war, jetzt nicht über den Haufen werfen", betonte der 53-Jährige und ergänzte: "Wir hatten unsere Pause - jetzt gehen wir all in." Seinen Spielern versprach er trotz der Corona-Pandemie eine Meisterfeier. Man werde "intern als Mannschaft so feiern, wie es dann möglich ist - und mit all unseren Fans, sobald es uns erlaubt ist".

Die obligatorische Triumphfahrt durch die Stadt hat Klopp ebenfalls noch auf dem Zettel. "Es wird eine Parade geben. Wann auch immer." Es ist in der Tat eine bizarre Situation an der Merseyside...

