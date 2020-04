Der 25-Jährige schränkte allerdings ein:

" Es hängt von einigen Dingen ab. Ich kenne seine Entscheidung nicht. Aber in ein, zwei Jahren wird er sich möglicherweise verändern wollen. "

Ausschlaggebend sei wohl vor allem, welcher Klub an Mané interessiert sei, denn bei Liverpool und Jürgen Klopp fühle sich der Linksaußen wohl. "Der Trainer liebt ihn sehr. Er hat Liverpool viel gegeben und Liverpool ihm", so Baldé. Es müsse daher ein "sehr attraktives" Angebot her:

" Ein großes Team müsste kommen und ihm einiges versprechen. "

Mané wurde unter anderem vom britischen "Mirror" mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Ob an den Gerüchten etwas dran sei, konnte Baldé allerdings nicht beantworten. "In Madrid werden viele Namen gehandelt", sagte der Linksaußen.

