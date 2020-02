Jürgen Klopp ist rundum glücklich beim FC Liverpool - kein Wunder bei diesem Erfolg. Er steht kurz vor dem ersten Premier-League-Titel seit 30 Jahren. Dabei wusste er vom ersten Moment an, dass er nach Liverpool wollte und zog im Interview mit "Sky Sport" nun romantische Vergleiche:

" Liverpool war interessiert und ich dachte in diesem Moment:'Oh mein Gott'. Es war wie damals, als ich meine Frau getroffen habe. Ich habe sie gesehen und ich sagte: 'Okay, ich heirate sie.' Es hat sich so angefühlt. "

Klopp weiter: "Es hat sich vom ersten Moment an richtig angefühlt. Es ist eine große Ehre, eine wirklich große Ehre, Teil dieses Klubs zu sein." Schon seit einer Reise im Teenageralter habe er sich vorgenommen, einmal für eine Zeit in England zu wohnen.

BVB-Angebot nach durchzechter Nacht

Nicht nur in Liverpool fühlt sich Klopp enorm wohl. Auch zu seinen beiden letzten Vereinen, dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund, hat er - bis heute - eine tiefe Verbundenheit. Dabei war die Situation, wie er beim BVB landete, kurios.

"Wir hatten eine große Party in Mainz, als ich nach 18 Jahren gegangen bin, wir waren alle gut drauf", erzählte Klopp. "Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, sah ich, dass 15, 20 Vereine angerufen hatten." Er habe von Anfang an den BVB favorisiert, "wegen des Stadions, wegen der Tradition, der Klubgröße, den Fans. Dann haben sie ein Angebot gemacht."

Was dabei überraschte: "Das Gehalt, das sie mir angeboten haben, war niedriger als das, was ich bei Mainz bekam." Dabei sei es gar nicht um die Summe gegangen erklärte Klopp:

" Borussia Dortmund dachte offensichtlich, weil sie einen Trainer aus der zweiten Liga bekommen, ein geringeres Angebot machen zu können. Also sagten wir, wir wollen wirklich kommen, es geht nicht ums Geld, aber: ‘Meint ihr das wirklich ernst?' "

Dass sie sich einigten, ist bekannt. Und, dass daraus eine große Liebe wurde. Wie mit Liverpool - und seiner Frau natürlich.

Das könnte Dich auch interessieren: Junger United-Fan wünscht sich Liverpool-Pleite: So rührend reagiert Klopp