Leicester City - FC Liverpool live im TV, Liveticker und im Livestream

Tabellenführer FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp muss am "Boxing Day" in der Premier League beim Tabellenzweiten Leicester City antreten. Anstoß ist am zweiten Weihnachtsfeiertag um 21:00 Uhr. Liverpool führt die englische Liga souverän an, hat von den ersten 17 Matches keines verloren und insgesamt 16 gewonnen.

Leicester City - FC Liverpool live im TV

Anstoß im King Power Stadium in Leicester ist am 26. Dezember um 21:00 Uhr MESZ. Sky überträgt das Match live im TV auf Sky Sport 1.

Die Premier League im Livestream

Sky bietet bei SkyGo auch einen Livestream zum Duell zwischen Leicester City und dem FC Liverpool in der Premier League an.

Das Match im Liveticker

Eurosport.de hält euch über das gesamte Geschehen in der Premier League auf dem Laufenden. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel zwischen Leicester und Liverpool.