Pep Guardiola ist überzeugt, dass er keinen Ersatz für Leroy Sané braucht, sollte dieser im Sommer zum FC Bayern wechseln. Vor dem Ligaspiel gegen Burnley meinte der ManCity-Coach: "Ich weiß nicht, ob er im Sommer wechselt oder erst zum Ende seines Vertrages, aber wir haben vorne drin genügend gute Spieler." Als Beispiele nannte er unter anderem Gabriel Jesus, Phil Foden und Raheem Sterling.

"Wir haben tolle, talentierte Spieler in der Offensive. Die meisten sind in guter körperlicher Verfassung, so wie Phil, Riyad [Mahrez], Gabriel, Raheem, sie können regelmäßig für eine längere Zeit spielen, sie sind stabil, was Verletzungen angeht", erklärte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Burnley-Spiel, das am Montagabend (21:00 Uhr) ansteht.

Zudem könne man wohl nicht absehen, "ob sich nach dem Coronavirus die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Klubs verändert hat". "Ich kenne nicht die Lage. Wir werden es am Ende der Saison sehen", meinte Guardiola, der zudem anfügte: "Ich denke, wir haben vielleicht auf dem Transfermarkt andere Prioritäten."

Viel werde auch davon abhängen, welche Spieler bleiben oder das Team verlassen, so der ehemalige Barça-Trainer: "Vielleicht macht das Team in den nächsten beiden Monaten einen Schritt nach vorn und wir haben dieselben Leute in der Mannschaft. Das weiß ich jetzt nicht."

Ob Sané schon im Sommer die Engländer verlässt, ist weiter offen. Zuletzt wurde berichtet, der FC Bayern sei bereit, rund 40 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler zu überweisen. Manchester soll allerdings mehr verlangen, wenn auch nicht mehr die im letzten Jahr gehandelten 100 Millionen Euro.

