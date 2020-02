"Ich glaube, dass Salah von außen betrachtet als Weltklasse eingestuft wird. Bei Liverpool-Fans ist er meiner Meinung nach etwas unterschätzt", erklärte Gary Neville bei "Sky Sports".

Liverpool habe sechs Weltklasse-Spieler mit Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sanio Mané, Robert Firmino und eben Mo Salah. Allerdings würden diese von den Fans unterschiedlich bewertet werden, erklärte der ehemalige Verteidiger:

" Würde man die Liverpool-Fans fragen, ob sie viel Geld nehmen, oder die fünf Spieler behalten würden, würden sie 'Nein' sagen, egal wie viel Geld geboten wird. Sie würden niemals einen Alisson oder van Dijk abgeben. "

Anders sei das dagegen bei Salah, denn hier würden die Anhänger, laut Neville, nachdenken. Darum ist der Ägypter in seinen Augen unterschätzt. Die Angst, dass Jürgen Klopp und sein Team nur ein "Zwischenschritt" für den Offensivspieler sei, würde die Liverpooler dazu hinreißen, über ein Angebot von rund 130 Millionen Euro nachzudenken.

Neville: Keine Kritik an Salah

"Die Fans haben das Gefühl, dass er bei Real oder Barcelona spielen will, dass er den großen Schritt machen will", führte Neville seine Gedanken zu dem 27-Jährigen aus:

" Das ist aber keine Kritik an Mo Salah. "

Salah wechselte 2017 vom AS Rom zu den Reds und erzielte alleine in der laufenden Premier-League-Saison 15 Tore in 24 Spielen und bereitete weiter sechs vor. In der Liga steht Liverpool mit 22 Punkten Vorsprung fast uneinholbar an der Tabellenspitze. Am Montag holte sich Klopp den 18. Sieg in Folge gegen West Ham United. In der Champions League dagegen schwächelte die Elf zuletzt und verlor das Achtelfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid mit 0:1.

