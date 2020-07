Teammanager Jürgen Klopp hat die Siegermentalität seiner Profis trotz des bereits vorzeitig gewonnenen Titels in der englischen Premier League gelobt. "Wir sind Meister und könnten schwächer werden, das tun wir aber nicht - die Jungs geben alles", sagte Klopp nach dem 3:1 (2:1)-Sieg des FC Liverpool am Mittwoch bei Brighton & Hove Albion - es war bereits der 30. Saisonsieg für die Reds.

Durch drei Siege aus den vergangenen vier Partien steht Liverpool bei 92 Punkten. Der Rekord des Rivalen und Vorjahreschampions Manchester City von 100 Punkten aus der Saison 2017/18 ist vier Spieltage vor Schluss greifbar für das Team von der Merseyside. "Wenn ich über die 92 Punkte nachdenke, frage ich mich, wie wir im letzten Jahr 97 holen konnten! Das ist unglaublich, obwohl wir unter der Woche immer Champions League gespielt haben", schwärmte Klopp.

Einziger Wermutstropfen für den 53-Jährigen am Mittwochabend im südenglischen Urlaubsort war die Knieverletzung von Jordan Henderson, die das Saisonende für den 30 Jahre alten Mittelfeldspieler bedeuten könnte. Der Reds-Kapitän musste von Klopp in der 80. Minute ausgewechselt werden. "Wir müssen noch Scans machen, wissen aber, dass es nicht nichts ist. Das reicht schon", so Klopp.

