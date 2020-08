Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, hat sich über ein potenzielles Karriereende geäußert. Sein Vertrag bei den Reds läuft im Sommer 2024 aus, danach ist seine Zukunft offen. "Ich werde ein Jahr pausieren und mich danach fragen, ob ich den Fußball vermisse. Wenn ich das verneine, dann war es das mit dem Trainer Jürgen Klopp", erklärte der 53-Jährige gegenüber dem "Sportbuzzer".

Eine von vielen Seiten vermutete Anstellung als Bundestrainer ist Stand jetzt alles andere als sicher.

Denn auf einen großen Aspekt seines Berufs kann der frühere BVB-Coach sowieso liebend gerne verzichten. "Wenn ich eines Tages nicht mehr Trainer bin, werde ich eines nicht vermissen: Die brutale Anspannung unmittelbar vor dem Spiel. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig."

Bundesliga "Natürlich kann er Titel gewinnen": Bürki stärkt Favre den Rücken VOR 3 STUNDEN

Dennoch ist Klopp auch nach dem Champions-League-Triumph 2019 und der englischen Meisterschaft in der abgelaufenen Saison weiterhin motiviert, mit seiner Mannschaft Großes zu erreichen: "Der gesamte Verein ist heiß auf die neue Saison, will es noch besser machen. Wir wollen die Gegner und den Ball über den gesamten Platz jagen, weiter eine super unangenehme Mannschaft sein, gegen die es keinen Spaß macht zu kicken", gab sich der Teammanager angriffslustig und fügte sogar noch an: "Wir verteidigen keine Titel, wir wollen neue holen, haben gerade erst angefangen mit dem Gewinnen."

Das könnte Dich auch interessieren: Vertragsdauer offenbar fix: Thiago kurz vor Wechsel nach Liverpool

Play Icon WATCH Große Enttäuschung bei ManCity: "Anderes Jahr, gleiche Geschichte" 00:00:29

Champions League Boateng über Bayern-Gala: "Hat Push und Selbstbewusstsein gegeben" VOR 19 STUNDEN