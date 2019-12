So lief das Spiel:

Angesichts der prekären Tabellensituation (18. Platz) hatte Southamptons Trainer Ralph Hasenhüttl heute folgende Devise ausgerufen: Lange die null halten. Dieser Plan ging im ersten Durchgang bestens auf und die Gastgeber taten sich im 3-4-3 sehr schwer in der Offensive Akzente zu setzen. Die Zuschauer an der Stamford Bridge musste mehr als 20 Minuten auf den ersten Torabschluss warten (Fikayo Tomori, 22. Minute).

Die Blues hatten deutlich mehr Ballbesitz, doch die Saints gingen in Führung. In einer Kontersituation fand Pierre Emile Højbjerg Michael Obafemi im Zentrum, der an Tomori vorbei ging und von der Strafraumkante mit einem strammen Schuss zur Führung traf (31.).

Redmond macht alles klar

Auch die Einwechslung von Mason Mount für Kurt Zouma und die Umstellung in eine 4-2-3-1-Formation erbrachte nicht den gewünschten Erfolg für die Blues. Den Gästen eröffneten sich jetzt dadurch vermehrt Räume für gefährliche Konter. Tomori konnte im letzten Moment vor dem bereitstehenden Che Adams klären (51.). Nach einem Steilpass von Stuart Armstrong scheiterte außerdem Nathan Redmond an Kepa (66.). Nach super Vorarbeit von Armstrong zielte Redmond wenig später besser und traf zum 2:0 (73.) und entschied damit die Partie.

Chelsea ärgert sich über einen schwachen Auftritt und einen Rückschlag im Kampf um die Champions League-Plätze. Southampton verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller und klettert auf Rang 14.

Die Stimmen zum Spiel:

Nathan Redmond (FC Southampton): "Wir haben heute die Grundlagenarbeit geleistet und es klingt nach einem Klischee, aber wir haben uns das Recht verdient, im Spiel zu sein. Wir haben an einem System gearbeitet, das für uns dahingehend funktioniert, wann wir den Ball halten und wann wir angreifen können. Wir haben den Matchplan ausgeführt und so mit den drei Punkten wegzukommen, ist das beste Gefühl."

Das fiel auf: Heimschwäche

Die junge Mannschaft von Frank Lampard fand heute zu keinem Zeitpunkt die passenden Lösungen gegen die Taktik und den Einsatz der Elf von Hasenhüttl und offenbare wieder einmal Schwächen bei Heimspielen. In bisher zehn Heimspielen konnten lediglich 14 Punkte eingefahren werden, Platz elf der Heimtabelle. Am Sonntag steht das Derby gegen Arsenal London auf dem Programm, wo eine Leistungssteigerung von Nöten sein wird. Zum Glück für Lampard und Co. findet das Derby auswärts statt.

Der Tweet zum Spiel:

Die Saints konnten heute einen umjubelten Auswärtssieg einfahren.

Die Statistik: 14

Nach 14 Spielen am Boxing Day ohne Niederlage, mussten die Blues heute wieder einmal Zuhause die Segel streichen und eine Niederlage einstecken. Southampton hatte drei Monate nicht in der Fremde gewonnen, ehe nun innerhalb von nur fünf Tagen gleich zwei Auswärtssiege eingefahren werden konnten. Außerdem spielten die Saints heute nach 13 Spielen mal wieder ohne Gegentor. Das dürfte für die Fans der Saints ein schönes Weihnachtsgeschenk gewesen sein.

