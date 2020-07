Manchester City - FC Liverpool live im TV, Liveticker und im Livestream: Am 32. Spieltag der Premier League empfängt Manchester City den FC Liverpool. Das Match wird live im TV bei Sky Sport 1 sowie im Livestream bei SkyGo übertragen. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Match ManCity - Liverpool an. Hier gibt es alle Informationen zur Premier League und den Spielen des 32. Spieltags.

Der FC Liverpool hat den Titel in der englischen Meisterschaft bereits sicher. Die Mannschaft von Jürgen Klopp kann die letzten Matches also locker angehen. Manchester City hat beste Karten auf Rang zwei und die Champions League. Dem Klub droht aber wegen Verstoßes gegen das Financial Fairplay eine Sperre für das internationale Geschäft.

Bundesliga Geht jetzt alles ganz schnell? Sané offenbar in München gelandet VOR 3 STUNDEN

Manchester City - FC Liverpool live im TV

Anstoß in Manchester ist am Donnerstag, 2. Juli um 21:15 Uhr MESZ. "Sky" überträgt das Match live im TV auf Sky Sport 1.

Play Icon WATCH Von Volltreffern über Floptransfers: Die Bayern-Verpflichtungen unter Salihamidzic 00:02:19

ManCity - Liverpool: Die Premier League im Livestream

"Sky" bietet bei SkyGo auch einen Livestream zum Duell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool in der Premier League an.

Auch interessant: Pep mit Kampfansage vor Gipfeltreffen: "Werden es Liverpool spüren lassen"

Manchester City - Liverpool im Liveticker

Eurosport.de hält euch über das gesamte Geschehen in der Premier League auf dem Laufenden. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel zwischen ManCity und Liverpool.

City - Liverpool: Die voraussichtliche Aufstellungen

So könnte Manchester City spielen: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Gündogan, D. Silva - Mahrez, Jesus Gabriel, Sterling

So könnte der FC Liverpool spielen: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Henderson - Mane, Firmino, Salah

Das könnte Dich auch interessieren: Salihamidzic und Sané als Fixpunkte: FC Bayern startet eine neue Ära

Play Icon WATCH "Bis zum Schluss kämpfen!" Barça will im Meisterschaftsduell nicht aufgeben 00:00:39

Bundesliga Hoeneß bestätigt Sané-Transfer: "Wird Attraktivität der Mannschaft verstärken" VOR 5 STUNDEN