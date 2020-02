So lief das Spiel:

Ein Top-Spiel, das seinen Namen verdient: Die Gäste dominierten den Ball, die Foxes setzten auf schnelles Umschaltspiel. So kamen sie auch zur ersten Chance: Aymeric Laporte spielte einen Fehlpass in die Füße von Youri Tielemans und der Belgier schickte sofort Jamie Vardy auf die Reise.

Der ging alleine auf Ederson zu und traf dann nur den linken Pfosten (8.). Auf der anderen Seite hatte Ilkay Gündogan die erste Chance. Kun Agüero legte einen Pass in die Spitze schön auf den deutsche Nationalspieler ab und der kam relativ frei im Strafraum zum Abschluss - Kasper Schmeichel klärte per Fußabwehr (15.).

Die größten Aufreger betraf jedoch wieder einmal den VAR. James Maddison trat einen Freistoß aus aussichtsreicher Position in die Mauer und die Foxes reklamierten direkt Handspiel im Strafraum. Kevin De Bruyne war auch klar mit der Hand am Ball, aber weder Schiedsrichter Paul Tierney noch der VAR erachteten das als strafbar (29.).

Dasselbe galt für ein vermeintliches Foulspiel von Ederson an Kelechi Iheanacho. Maddison hob den Ball in den Strafraum auf den Nigerianer, der guckte nur auf den Ball und wurde von Ederson hart abgeräumt (39.). Ein Elfmeter wäre durchaus vertretbar gewesen, Iheanacho konnte nach der Halbzeitpause auch nicht mehr weitermachen.

Leicester begann trotzdem recht schwungvoll, die erste Möglichkeit bat sich allerdings De Bruyne. Der Belgier kam im Strafraum zum Abschluss und scheiterte an Schmeichel (53.).

Der Leicester-Schlussmann sollte auch im Fokus bleiben, genau wie der VAR. Denn Gündogan kam nach einer Ecke aus 18 Metern zum Abschluss und traf Dennis Praet am vom Körper gestreckten Arm. Die VAR entschied auf Elfmeter (60.).

Agüero trat an und zielte halbhoch in die Mitte. Schmeichel war auf dem Weg in die linke Ecke, aber wehrte mit den Füßen ab (62.). Zwei Minuten später hatte Agüero erneut aus kurzer Distanz die Chance, aber Schmeichel reagierte glänzend.

Die Gäste waren am Drücker und belohnten sich schlussendlich noch dafür. Ex-Leicester-Profi Riyad Mahréz ging von der Mittellinie bis fast zum Sechzehner durch und legte dann perfekt nach rechts zu Gabriel Jesus. Der Joker traf eiskalt in die kurze Ecke (80.). Dem späten Treffer hatte Leicester nichts mehr entgegenzusetzen.

Bei den Citizens spielte Gündogan durch, Leroy Sané stand nach seinem auskurierten Kreuzbandriss noch nicht im Kader. Womöglich feiert er sein Comeback auf noch größerer Bühne: City, das vor gut einer Woche für die nächsten beiden Europapokal-Spielzeiten gesperrt wurde, bekommt es am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League im Estadio Santiago Bernabéu mit Real Madrid (21:00 Uhr im Liveticker) zu tun.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Leicesters Systemwechsel

Brendan Rodgers veränderte gegen den Titelverteidiger sein gewohntes System, statt im üblichen 4-2-3-1 lief Leicester im 3-5-2 auf. So spielte Kelechi Iheanacho zweite Spitze neben Top-Torjäger Jamie Vardy und der Ex-Schalker Christian Fuchs rückte hinten in die Dreierkette.