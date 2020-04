An Guardiola schätze er vor allem seine Herangehensweise und "die Art, wie er über das Spiel denkt, mit all diesen Details". Unter dem Coach bei Manchester City habe er sich noch einmal entwickelt:

" Ich habe gelernt, das Spiel als Ganzes zu begreifen, jede Ecke des Spielfeldes im Blick zu haben. "

Klopp könne dagegen das Maximum aus den Möglichkeiten herausholen. "Es war eine Mischung aus Mentalität und individueller Klasse, die zum Erfolg führte. So ist es damals in Dortmund gewesen, und so ist es auch jetzt in Liverpool, wo er sogar noch bessere Spieler zur Verfügung hat", sagte Gündogan.

Starker Umgang mit Talenten

Der Nationalspieler hob aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund vor allem Klopps Umgang mit Talenten hervor, sagte aber auch, dass dieser von dem Verein mitgetragen wurde.

"Borussia Dortmund ist ein Verein, der sich als Ausbilder versteht, sei dies aus der eigenen Jugend oder durch den Kauf von jungen, talentierten Spielern. Dann entwickeln sie sie und machen Stars aus ihnen, das ist ein sehr erfolgreicher Weg", so Gündogan.

