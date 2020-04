"Es war eine Riesenfreunde, mit ihm zusammenzuspielen", sagte der deutsche Nationalspieler im Interview:

" Er hat noch einmal eine extreme Entwicklung gemacht. Technisch war er immer versiert, nun hat er auch noch die nötige Kaltschnäuzigkeit. Die Art und Weise, wie er die Tore erzielt, ist phänomenal. "

Der Mittelstürmer des FC Bayern München kommt in der aktuellen Spielzeit auf die beeindruckende Quote von 39 Treffern und fünf Torvorlagen in 33 Pflichtspielen.

Kontakt habe Gündogan zu dem 31-Jährigen, wie zu den meisten seiner ehemaligen Mitspieler aus Dortmund, jedoch kaum noch. Marco Reus sehe er regelmäßig beim DFB-Team, auch mit Mats Hummels schreibe der Spielmacher ab und zu. Jedoch sei einzig Julian Schieber "ein echter Freund geworden und geblieben. Mit ihm habe ich richtig viel Kontakt", berichtete der ManCity-Spieler.

Das könnte Dich auch interessieren: Ex-BVB-Stürmer Rummenigge: Moukoko sollte sich Haaland zum Vorbild nehmen