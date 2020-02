Manchester City meldet sich mit Sieg nach Schock zurück

So lief das Spiel:

Die Citizens zeigten im kompletten ersten Durchgang einen Auftritt mit purer Dominanz und hätten das Spiel schon frühzeitig entscheiden können. Direkt nach sechs Minuten hätte es schon 1:0 stehen müssen, als David Silva mit seinem Pass Gabriel Jesus im Strafraum freispielte, der nur noch Lukasz Fabianski vor sich hatte. Der Brasilianer wollte den Torhüter umspielen, doch ihm versprang der Ball und Ryan Fredericks konnte klären.

Nur zwei Minuten später bediente Kevin de Bruyne, Sergio Agüero an der Strafraumkante. Der Argentinier verfehlte das Tor mit seinem Außenrist-Abschluss nur knapp. Etwas später konnte Fabianski einen starken Abschluss von de Bruyne mit dem Fuß parieren (13.). Nur eine Minute später tauchte Jesus erneut allein vor Fabianski auf, de Bruyne bereitete stark vor, und erneut vertändelte der Brasilianer den Ball. Nachdem er den Abschluss verzögert hatte, konnte Aaron Cresswell den Schussversuch blocken.

Nach einem starken Zuspiel von D. Silva, drehte sich Agüero stark und Angelo Ogbonna an der Fünferkante und hatte ebenfalls nur noch Fabianski vor sich. Der Italiener hielt den Argentinier jedoch so fest, dass dessen Schuss nur ein harmloser Roller wurde, alles geradeso noch im Bereich des Legalen (19.).

Zehn Minuten später bekam Benjamin Mendy erneut den Ball auf dem linken Flügel und statt zu flanken, prüfte er Fabianski mit einem direkten Abschluss. Der Pole faustete die Kugel aus dem kurzen Eck. Nur eine Minute später belohnten sich die Citizens für ihre Überlegenheit und den Chancenwucher. De Bruyne brachte eine Ecke von links auf den kurzen Pfosten, dort stieg Rodrigo unbedrängt hoch und verlängerte die Hereingabe auf den langen Pfosten, wo der Ball ins Tor hoppelte.

Kurz vor der Pause tauchten die Gäste einmal gefährlich am gegnerischen Sechzehner auf, als Michail Antonio, nach einem Zuspiel von Declan Rice, eine Flanke mit viel Effet in die Mitte schlug, doch keiner an den Ball kam (42.).

Der zweite Durchgang ging genau so weiter, wie der erste beendet wurde, mit purer Dominanz der Hausherren. De Bruyne bediente Agüero an der Strafraumkante, der anschließend Ogbonna umkurvte und aus spitzem Winkel abzog. Der Schuss aus halbrechter Position ging knapp am langen Pfosten vorbei (54.).

Die Skyblues belohnten sich jedoch früher, als im ersten Durchgang und erhöhten in der 62. Minute auf 2:0. Nach einem starken Doppelpass mit de Bruyne lässt Bernardo Silva, Cresswell rechts im Strafraum mit einem Haken stehen. Der Portugiese legt sich den Ball nach rechts vor, doch de Bruyne rauscht heran und vollendet den Ball mit voller Wucht ins rechte Eck.

Der Abend sollte scheinbar für Jesus verhext bleiben. Der Brasilianer nahm einen genialen Außenrist-Pass von de Bruyne mit der Brust an und zog anschließend ab. Er stand links im Strafraum frei, doch scheiterte erneut an Fabianski, der den Schuss mit der Brust abblockte (76.).

In der Schlussphase passierte nichts Nennenswertes mehr, da sich Manchester City keine weitere Chance mehr erspielte und West Ham weiterhin dazu nicht in der Lage zu sein schien.

Das fiel auf: Ohne Gnade gegen den Abstiegskandidaten.

Manchester City dominierte die Hammers heute über 94 Minuten komplett und ließ quasi gar keine gegnerische Chance zu. West Ham konnte sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien und Konterchancen ergaben sich nicht. Am Ende geht man quasi ohne einen einzigen Torschuss aus der Partie und steht weiterhin auf einen Abstiegsplatz. Die Citizens hingegen bauen ihren Vorsprung auf Leicester City auf vier Punkte aus und bleiben auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf Liverpool beträgt immer noch 22 Punkte.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 24

Mit dem Tor und der Vorlage am heutigen Abend, wurde Kevin de Bruyne nicht nur Man of the Match, sondern er ist aktuell der beste Scorer in der Premier League. In dieser Saison ist der Belgier bereits an 24 Treffern direkt beteiligt gewesen und hat damit drei Torbeteiligungen mehr, als der Nächstbeste in dieser Kategorie, Jamie Vardy.

