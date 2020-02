Pep Guardiola und die Champions League. Ein Thema, das in England schon seit seinem Amtsantritt 2016 bei Manchester City diskutiert wird. Denn gewinnen konnte der Spanier den Henkelpott mit den Citizens trotz nationaler Dominanz bislang nicht.

Unter Druck setzen will sich Guardiola aber auch im vierten Anlauf nicht. "Das einzige, was ManCity noch nicht gewonnen hat, ist die Champions League. Und es ist gut, dass die Leute danach fragen", sagte der 49-Jährige im Interview mit "Post United":

" Ich werde es versuchen und wenn es nicht klappt, dann nächstes Jahr wieder. Die Welt endet nicht, wenn du sie nicht gewinnst. "

Guardiola, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, weiter:

" Für ein Jahrzehnt war City ein Klub, der einfach nur in der Premier League bleiben wollte. Dann wurden sie von Leute aus Abu Dhabi gekauft und im nächsten Jahrzehnt haben sie plötzlich vier Premier-League-Titel gewonnen. "

Guardiola relativiert seine eigene Aussage

Diese Aussage ist deshalb so kontrovers, weil Guardiola noch vor wenigen Tagen von einem "Versagen" seinerseits gesprochen hatte, wenn er den Titel in dieser Saison erneut verpasst.

Neben dem FA Cup ist die Königsklasse der realistischste Titel, der seinem Team in dieser Saison bleibt. In der Premier Leauge ist der FC Liverpool den Sky Blues nach 25 Spieltagen bereits um 22 Punkte enteilt. Ein enges Meisterschaftsrennen wie in der vergangenen Saison, als ManCity alle Kräfte in der Liga aufwenden musste, um den Titel zu gewinnen, wird es in dieser Saison nicht geben.

Bislang kam ManCity in der Champions League unter Guardiola nicht über das Viertelfinale hinaus. Vergangene Saison scheiterte man dramatisch an den Tottenham Hotspur.

In dieser Saison wartet mit Real Madrid bereits im Achtelfinale ein richtiger Brocken auf die Citizens.

