Manchester City hat sein Heimspiel am 34. Spieltag gegen Newcastle United mit 5:0 (2:0) gewonnen. Gabriel Jesus traf in der 10. Minute zur frühen Führung für die Hausherren, Riyad Mahrez erhöhte noch vor dem Seitenwechsel (21.). Nach der Pause schraubten Federico Fernandez mit einem Eigentor (58.) und David Silva (65.) das Ergebnis in die Höhe. Raheem Sterling traf zum Endstand (90.+1).

So lief das Spiel:

Manchester City hatte von Beginn an gegen ein harmloses Newcastle United von Beginn an alles im Griff und ging folgerichtig früh durch Gabriel Jesus in Führung (10.). Nur elf Minuten später erhöhte Riyad Mahrez nach der 18. Torvorlage von Kevin de Bruyne auf 2:0 – die Vorentscheidung. Nach der üblichen Trinkpause in der Mitte jeder Halbzeit konnten den Magpies etwas durchatmen und die Citizens verloren etwas ihren Rhythmus und hatten dennoch die Chance durch Phil Foden auf das 3:0, der Youngster vergab jedoch knapp (40.).

Auch nach dem Seitenwechsel dominierte City pausenlos das Geschehen. Nachdem zunächst erneut Foden eine gute Gelegenheit liegen ließ (49.), bauten zunächst ein Eigentor von Federico Fernández (58.) und ein wunderschön direkt verwandelter Freistoß von David Silva (65.) die Führung weiter aus. Nachdem Silva eine Viertelstunde vor dem Ende noch eine gute Gelegenheit liegen ließ, bereitete er in der Nachspielzeit dann doch noch den 5:0-Endstand durch den eingewechselten Raheem Sterling vor (90.+1).

Das fiel auf: Peps untypischer Abwehrchef

Nicolás Otamendi zeigte im Besonderen in Hälfte eins einige Schwächen im Spielaufbau. Schlug teils unbedrängt Bälle ins Aus und ging generell lieber auf Nummer sicher, als sich für einen gepflegten Spielaufbau zu entscheiden, den sein Chef gerne sehen würde. Dennoch ist der Argentinier, der durch viele klare Ansagen an seine Kollegen auffällt, eine wichtige Stütze in der Kette der Citizens.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 5 Manchester City ist das erste Team der Premier League-Geschichte, das fünf Spieler in seinen Reihen hat, die in einer Saison zweistellig treffen.

