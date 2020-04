Eurosport.de ordnet in einer Serie die Lage rund um die europäischen Top-Klubs ein und blickt auf die kommende Transferphase voraus.

Im achten und letzten Teil der Serie wird Englands Rekordmeister Manchester United unter die Lupe genommen.

Die große Transfer-Frage: Schafft es ManUnited, große Namen an Land zu ziehen?

Der vergangene Sommer bewies einmal mehr, dass Manchester United auf dem Transfermarkt deutlich an Strahlkraft verloren hat. Viele prominente Namen wurden gehandelt, letztlich fanden jedoch "nur" Harry Maguire und Aaron Wan-Bissacka als einzig namhafte Neuzugänge den Weg ins Old Trafford - für die stolze Summe von insgesamt 142 Millionen Euro.

Fußball-Experte Ben Snowball von Eurosport aus London wirft daher die berechtigte Frage auf, ob Manchester United in diesem Transfersommer "große Namen an Land ziehen kann, die auch wirklich für den Klub spielen wollen und die Red Devils näher an den FC Liverpool und Manchester City bringen können"?

Schließlich erwiesen sich die einstigen Star-Neuzugänge Paul Pogba, Alexis Sánchez und Romelu Lukaku in der jüngeren Vergangenheit mehr als Unruheherde, denn als sportliche Verstärkungen. Während Letztere mittlerweile für Inter Mailand auf Torejagd gehen, weilt Pogba noch immer in Manchester und machte seinem Unmut darüber mehrfach Luft.

Auch wenn ein Abgang nur noch Formsache zu sein scheint, haben die Verantwortlichen den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft bereits gelegt. Die beiden Wintertransfers Odion Ighalo und Bruno Fernandes entwickelten sich binnen kürzester Zeit zu echten Leistungsträgern und verhalfen der Mannschaft von Solskjaer zu einem Lauf von elf ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet jene Serie den Sprung auf den fünften Tabellenplatz in der Premier League. In der Rückrunde holten nur der FC Liverpool (27) und Stadtrivale Manchester City (19) mehr Punkte als die Solskjaer-Elf (17).

Transferziel Nummer eins: Jadon Sancho

Der Shootingstar von Borussia Dortmund ist aktuell einer der begehrtesten Spieler auf dem Planeten und das nicht ohne Grund: Sancho konnte in der laufenden Spielzeit herausragende 36 Scorerpunkte (17 Treffer, 19 Vorlagen) in 35 Partien verbuchen.

"Er hat diesen X-Faktor und das Potenzial, ein gigantischer Superstar zu werden", schwärmte Klub-Legende Rio Ferdinand in einem Social-Media-Clip. Stürmer Marcus Rashford versuchte via Instagram sogar seinen Kollegen in der englischen Nationalmannschaft abzuwerben:

" Ich denke, United sollte sein Ziel sein, ich bin da nicht neutral. "

Medienberichten zufolge wollen die Red Devils den 20-Jährigen unbedingt in seine Heimat zurückholen und sollen einer Verpflichtung des BVB-Stars demnach alles unterordnen.

"United konnte Romelu Lukaku und Alexis Sánchez im vergangenen Sommer nicht adäquat ersetzen. Manchester würde außerdem nichts lieber wollen, als ein Ex-City-Talent zu holen", urteilt Eurosport-Experte Snowball.

Die Frage ist jedoch, wie tief United in die Tasche greifen müsste, um sich die Dienste des Flügelflitzers zu sichern. Schließlich betonte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ausdrücklich, "dass selbst die ganz reichen Klubs trotz der existenziellen Krise jetzt nicht glauben müssen, dass sie bei uns auf Schnäppchen-Tour gehen können".

Große Namen, die zur Debatte stehen: Pogba und Sánchez

Bereits im vergangenen Sommer deutete alles auf einen Abgang des französischen Weltmeisters hin. Der 26-Jährige liebäugelte mit einem Wechsel zu Real Madrid und Trainer Zinédine Zidane. Letztlich wurden sich beide Parteien aber nicht einig und ein Transfer scheiterte - zum Leidwesen von Pogba, der in der Folge aufgrund von Sprunggelenksproblemen lediglich acht Partien für United bestritt.

Obwohl vieles darauf hindeutet, dass er im kommenden Sommer einen neuen Anlauf starten wird, den Klub zu verlassen, schob Solskjaer einem vorzeitigen Abschied einen Riegel vor:

" Paul ist unser Spieler. Er steht hier noch zwei Jahre lang unter Vertrag. Eine Saison plus die Option auf eine weitere. Sie können davon ausgehen, dass er in der kommenden Saison hier sein wird. "

Anders ist die Situation hingegen bei Sánchez. Der Chilene wurde für eine Spielzeit auf Leihbasis bei Inter Mailand geparkt und wird aller Voraussicht nach im Sommer zu Manchester zurückkehren.

Eine Zukunftsperspektive scheint Sánchez bei seinem Stammverein aber nicht mehr zu haben. Medienberichten zufolge sollen die Verantwortlichen nicht daran interessiert sein, den Transfer-Flop wieder in die Mannschaft einzubauen.

"Pogba und Sánchez haben in Old Trafford katastrophale Zeiten erlebt - unvorstellbar angesichts ihres Potenzials, als sie in Manchester ankamen", kritisiert Experte Snowball die Leistungen der beiden Stars in der Vergangenheit.

Und was ist eigentlich mit … weiteren Transfers von Leicester City?

Sportlich gesehen kämpfen Leicester City und ManUnited um die Teilnahme an der Champions League. Auf dem Transfermarkt bahnt sich jedoch eine regelrechte Kooperation der beiden Klubs an.

"Solskjaer hat angeblich das Leicester-Duo Ben Chilwell und James Maddison im Blick - weniger als ein Jahr nachdem er bereits Maguire von den Foxes abgeworben hatte", berichtet Snowball. Maguire wechselte im vergangenen Sommer für die Rekordsumme von 87 Millionen Euro zum Rekordmeister.

Dies, so Snowball weiter, erinnere stark an die Entwicklung auf dem englischen Transfermarkt im Jahr 2014, als der FC Liverpool mit Adam Lallana, Nathaniel Clyne, Rickie Lambert und Dejan Lovren gleich vier Spieler auf einen Streich vom FC Southampton verpflichtete. Rund drei Jahre später sollte noch Virgil van Dijk folgen.

Während die Reds sich in der Folge ihrer Transferoffensive daran machten, die Premier League im Sturm zu erobern, ging es für den Ligakonkurrenten aus Manchester hingegen stetig bergab. Diesen Trend zumindest hat man bei United nun umgedreht.

