Manchester United hat am 34. Spieltag der Premier League seine Erfolgsserie fortgesetzt und ist auch im 17. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen geblieben. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer gewann am Donnerstag bei Aston Villa verdient mit 3:0 (2:0). Bruno Fernandes erzielte per Strafstoß das 1:0 (27.). Mason Greenwood (45.+5) und Paul Pogba (58.) sorgten für einen standesgemäßen Sieg.

So lief das Spiel:

Die Partie begann äußerst schleppend und so dauerte es fast zwanzig Minuten bis zur ersten Torchance. Aston Villas Ezri Konsa zog eine Flanke von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten. Diese nahm Jack Grealish direkt ab, verfehlte aber sein Ziel (19.).

Etwas zu genau zielte sein Teamkamerad Trezeguet wenige Minuten später. Der Ägypter luchste am Mittelkreis Paul Pogba den Ball ab und marschierte in Richtung Tor. Aus 20 Metern suchte er den Abschluss und scheiterte lediglich am rechten Pfosten (25.).

Bitter für die bis dahin besseren Villans, denn praktisch im Gegenzug gab es Elfmeter für United. Bruno Fernandes drehte sich auf der Strafraumgrenze in Konsa hinein und ging zu Boden. Schiedsrichter Jonathan Moss entschied auf Strafstoß, obwohl eher Fernandes Konsa auf den Fuß trat als umgekehrt (26.). Fernandes war es egal und er verwandelte souverän links unten (27.).

Nach der Führung bot sich den Gästen mehr Platz zum Kontern und den nutzten sie auch. Mason Greenwood nahm in der Mitte Tempo auf und ging an drei Villans vorbei. Sein Schuss von der Strafraumgrenze reichte allerdings nicht um Pepe Reina in Villa-Tor zu überwinden (37.).

Noch klarer war dann die nächste Möglichkeit von Fernandes. Luke Shaw brach nach einem schönen Doppelpass links zur Grundlinie durch und chippte den Ball in den Rückraum. Dort kam der völlig freie Fernandes angerauscht, jeodch köpfte er den Ball übers Tor (45.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff machte es Greenwood dann besser: Der junge Angreifer kam 17 Meter vor dem Tor völlig unbedrängt zum Schuss und hämmerte den Ball in die rechte Ecke (45.+5).

Den Schwung behielt ManUnited auch nach der Pause bei. Marcus Rashford vernaschte seinen Gegenspieler an der linken Grundlinie und flankte dann perfekt an den zweiten Pfosten. Dort hätte Aaron Wan-Bissaka eigentlich nur noch einnicken müssen, aber er verfehlte das Tor knapp (49.).

So blieb es Paul Pogba vorbehalten, mit seinem ersten Saisontreffer auf 3:0 zu stellen: Der Franzose stand bei einer Ecke von rechts außerhalb des Strafraums völlig frei und erhielt von Fernandes die Kugel. Der Weltmeister nahm den Ball an und schlenzte ihn aus gut 20 Metern in die rechte Ecke (58.).

Anthony Martial hätte dann beinahe direkt das vierte Tor nachgelegt. Wiederum Fernandes steckte auf den Angreifer durch und der traf vom linken Fünfmetereck nur die Latte (61.).

Nachdem die Red Devils die Entscheidung herbeigeführt hatten, wurde viel gewechselt und die Partie verlor an Unterhaltungswert. Es gab lediglich noch ein große Tormöglichkeit. Rashford scheiterte, nach einem Traumzuspiel von Pogba, im Eins-gegen-Eins an Reina (90.+1).

Die Stimmen zum Spiel:

Dean Smith (Trainer Aston Villa): "Es hat sich mit dem ersten Tor gedreht. Wir haben einen guten Start hingelegt und hatten einige Chancen. United ist immer eine Bedrohung vor dem Tor, aber mit der Elfmeterentscheidung hat sich alles geändert."

Paul Pogba (Manchester United): "Wir sind sehr zufrieden mit uns selbst, aber wir wissen, dass wir weitermachen müssen. Wir wollen das Niveau halten. Die Leistungen der letzten Wochen, das ist Manchester United."

Ole Gunnar Solskjaer (Trainer Manchester United): "Die 2:0-Halbzeit-Führung war etwas glücklich, aber ich glaube auch ein Tor hätte heute gereicht. Unsere Verteidiger haben die Kritik aus dem letzten Spiel angenommen und wirklich stark gespielt."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Uniteds Startelf

Ole Gunnar Solskjær scheint seine Startformation gefunden zu haben, der Norweger schickt bereits zum vierten Mal in Folge die gleiche Anfangself aufs Premier-League-Feld. Das gab es bei United seit dem November 2006 nicht mehr.

Die Statistik: 9

Der Treffer zum 2:0 war Masons Greenwood neuntes Saisontor. Der letzte Spieler, der in der Premier League neun Saisontore vor seinem seinem 19.Geburtstag erzielte, war Wayne Rooney.

