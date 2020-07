Manchester United hat im Kampf um die Champions League einen wichtigen Dreier eingefahren. Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer bezwang Crystal Palace mit 2:0 (1:0) und schloss damit nach Punkten zum Viertplatzierten Leicester City auf. Marcus Rashford brachte die Red Devils kurz vor der Pause in Führung (45.+1). Anthony Martial sorgte in der 78. Minute für die Entscheidung.

Manchester United und Leicester City haben das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Champions-League-Plätze in der englischen Premier League offengehalten. Rekordmeister Manchester feierte bei Crystal Palace einen 2:0 (1:0)-Erfolg und rückte als Tabellenfünfter ebenso auf einen Zähler an den drittplatzierten FC Chelsea heran wie Leicester City (beide 62). Der Meister von 2016 verteidigte den vierten und letzten Startplatz für die Königsklasse mit einem 2:0 (1:0) gegen Sheffield United erfolgreich.

Den Grundstein zum Sieg für ManUnited in London legte ausgerechnet Marcus Rashford. Der englische Nationalspieler, der für seinen Kampf für Bedürftige in Großbritannien die Ehrendoktorwürde der Universität von Manchester erhält, erzielte in der ersten Minute der Nachspielzeit in Halbzeit eins die Führung der Gäste. Anthony Martial machte auf Vorarbeit von Rashford in der 78. Minute mit dem 2:0 alles klar. Bei Crystal Palace saß der Ex-Schalker Max Meyer nur auf der Bank.

Bundesliga Sancho-Poker: United handelt angeblich geringere Ablöse heraus 14/07/2020 AM 13:12

Zuvor hatte Leicester mit dem hochverdienten Sieg gegen Chelsea-Bezwinger Sheffield Druck auf Manchester ausgeübt. Leicester machte von Beginn an Druck und wurde mit dem 1:0 durch Ayoze Perez mit einem Flachschuss aus 14 Metern (29.) belohnt. Die Entscheidung fiel durch das 2:0 von Demarai Gray (79.).

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Künstler setzt Klopp ein Denkmal: "Wie Gandhi, Genscher oder Gorbatschow"

(SID)

Play Icon WATCH Zidane sauer über Bale-Frage: "Mein Gott!" 00:00:52

Bundesliga Bei Dembélé-Transfer: Bekommt der BVB nur halb so viel Geld? 14/07/2020 AM 07:44