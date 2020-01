Ein etwaiger Abschied Max Kruses von Fenerbahce Istanbul habe demnach nicht einmal etwas mit ihm zu tun. Die Nachrichtenagentur "Aksam" berichtet, der Verein habe eine Auseinandersetzung mit dem Türkischen Fußballverband bezüglich des Budgets des Vereins, da dieser immense Schulden habe. So könnten Zwangstransfers die Folge sein.

Die Agentur "Haber Global" schreibt indes, Leicester City sei an einer Verpflichtung von Max Kruse interessiert. Auch Bayer Leverkusen und Betis Sevilla werden in dem Bericht mit Kruse in Verbindung gebracht.

Zu konkreten Gesprächen soll es jedoch noch nicht gekommen sein.

Sein ehemaliger Verein Werder Bremen ist nicht an einer Rückholaktion des früheren Kapitäns interessiert. "Max ist und wird kein Thema bei uns", sagte Manager Frank Baumann jüngst der "Deichstube".

